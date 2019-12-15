На вооружение ВС Турции поступят дроны-камикадзе нового поколения

Сотни беспилотников-камикадзе поступят на вооружение сил безопасности Турции, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эти дроны обеспечат возможность мгновенного обнаружения, отслеживания и уничтожения цели.

Договор на поставку мини-беспилотников был подписан между министерством оборонной промышленности Турции и компанией «STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş», предоставляющей услуги системного инжиниринга, технической поддержки, управления проектами, передачи технологий и логистики.

В рамках контракта будет поставлено 356 беспилотников-камикадзе нового поколения Kargu-2 с низким уровнем шума и улучшенным алгоритмом обнаружения целей.

| 2019-12-15T16:45:58+00:00 15 декабря 2019, 18:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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