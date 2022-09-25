Россияне снова атаковали Одессу дронами-камикадзе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Телеграме городской совет Одессы.

«Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара», — говорится в сообщении.

Один дрон сбили силы противовоздушной обороны. Жертв нет.

Как заявила в эфире телемарафона единых новостей руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк, «это были четыре дрона, один из которых сбит силами противовоздушной обороны. Три попали в здание прямо в центре города».

Она призвала людей во время таких атак держаться подальше от мест, потенциально важных для РФ: административных зданий, зданий, где расположены органы власти, торговых центров.

«На данный момент продолжаются спасательные работы, тушение пожара. Пострадавших нет», — сказала руководитель объединенного пресс-центра ОК «Юг».