В Харьковской области Украины в ночь на воскресенье были сбиты 10 дронов-камикадзе, запущенных по Харькову.

Об этом сообщается со ссылкой на главу региональной военной администрации Олега Синегубова и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Как отмечают местные власти, целью российской армии была критическая инфраструктура. Ночью в Харькове звучали взрывы. В части города были отключения электричества.

Пуски осуществлялись из Курской области. Также российские военные выпустили четыре зенитных ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области, передаёт РБК-Украина.

По информации Олега Синегубова, вечером в субботу в Харьковской области, в селе Весёлое, в результате российского удара были повреждены два частных дома. Погибли 61-летняя женщина и 68-летний мужчина. В Петропавловке в результате сброса боеприпаса с FPV-дрона был ранен 57-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи.

В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины говорится, что за минувшие сутки российские войска нанесли по территории страны один ракетный и 109 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск, так и по населённым пунктам Украины.

Кроме того, как утверждается, под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.