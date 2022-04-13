США рассматривают вопрос о поставках Украине артиллерии и вертолетов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над поставками Украине артиллерии, сообщает «Голос Америки«.

Псаки также отметила, что помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провел длительный телефонный разговор с должностными лицами в Киеве по вопросам оказания военной помощи.

Кроме того, газета The Washington Post со ссылкой на представителей Администрации президента США сообщила, что Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете военной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee. По данным издания, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в 750 млн долл.

В свою очередь заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с группой военных обозревателей заявила, что США готовы рассмотреть вопрос о поставках Украине оружия для нанесения ударов по российским аэродромах.

Также она положительно ответила на вопрос, готовы ли США рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до настоящего времени.

Кроме того, Хикс подтвердила, что американская сторона продолжит предоставлять украинцам разведывательную информацию.

В то же время в Пентагоне сообщили о доставке в Украину «значительного количества» дронов-камикадзе Switchblade. Как отметил представитель Министерства обороны США Джон Кирби, доставка пакета военной помощи Киеву на сумму 800 млн долл. почти завершена. Ранее Пентагон информировал о пакете военной помощи Киеву, содержащем 100 барражирующих снарядов.