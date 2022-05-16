Турецкая армия в течение года получит первые четыре беспилотных вертолета, которые будут применяться для выполнения задач разведки, боевого патрулирования, доставки вооружения и грузов.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета Milliyet.

По информации издания, первый такой вертолет с искусственным интеллектом начнет использоваться армией в ближайшие дни в борьбе с терроризмом.

Особенно востребованы такие платформы будут в приграничных с Турцией районах Сирии, где часто проводятся операции против курдских террористов, пишет Milliyet.

По информации разработчиков беспилотного вертолета, одним из его преимуществ в сравнении с обычными БПЛА является возможность полетов под облаками, что позволяет применять его в любых погодных условиях. Наряду с решением военных задач беспилотник может использоваться для тушения лесных пожаров, в сельском хозяйстве, для охраны гражданских объектов, сообщает газета со ссылкой на представителей компании TITRA, создавшей вертолет.

В компании также рассказали, что запросы на приобретение беспилотника поступают из-за рубежа, главным образом от нефтедобывающих стран.

Вес беспилотного вертолета составляет 250 кг, аналогичной является его полезная нагрузка. Он способен находиться в воздухе в течение 8 часов и совершать полеты на высоте 6,5 км.