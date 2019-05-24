«Мы не можем приставить к каждому дереву по экологу»

В мае Министерство экологии и природных ресурсов провело мониторинг атмосферного воздуха в городах Баку и Сумгайыт.

Как сообщает ONA, об этом 20 мая 2019 года сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, согласно результатам мониторинга, проведенного в Насиминском, Хатаинском, Низаминском, Сабаильском, Наримановском, Ясамальском и Сабунчинском районах, загрязняющие газовые соединения несколько превысили санитарную норму, что связано с большим количеством автомобилей на указанных территориях.

По мнению Тагиевой, содержание пыли в воздухе в Баку превышает норму: «Это связано с ведением строительных работ во всех районах Баку. Наиболее загрязненный воздух в Хатаинском, Низаминском и Сабунчинском районах».

По мнению эколога, руководителя Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова, превышение содержания пыли в воздухе, прежде всего, связано с уменьшением количества зеленых насаждений в городе. «Ответственность за сохранение этих железных насаждений несет Министерство экологии и природных ресурсов», — считает эколог.

Отметим, что уничтожение зеленых насаждений в Баку уже давно приобрело массовый характер. Достаточно взглянуть на фотографии Баку 30-летней давности, сразу видно, сколько зелени уничтожено за последние десятилетия. Несмотря на то, что СМИ бьют тревогу, рассказывая о каждом случае, уничтожение «зеленых легких» города продолжается. Просто сейчас это делается под видом омолаживающего и декоративного подстригания деревьев. Например, недавно в парке имени Ататюрка проводились работы по реконструкции, при этом огромные деревья так «омолодили», что большая часть деревьев просто погибла.

Директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии Умайра Тагиева считает, что ответственность за сохранение зеленых насаждений несет не только Министерство экологии и природных ресурсов, но и каждый гражданин Азербайджана.

«Мы же не можем приставить к каждому дереву по экологу» — сказала Умайра Тагиева и добавила, что журналистам не нужно замечать только негативные явления.

«Например, в этом году населению были розданы 305 тысяч саженцев, для того, чтобы они могли их посадить», — сказала руководитель департамента.

Отвечая на вопрос о деревьях в парке Ататюрка, директор департамента заявила: «Мне об этом ничего неизвестно. Но иногда такое происходит во время осуществления инфраструктурных проектов».

Несмотря на ужесточение закона, на акции по высадке деревьев и раздачу саженцев, деревьев в Баку становится все меньше, а пыли все больше. И пока представители соответствующих госструктур будут узнавать об уничтожении зеленых насаждений от журналистов, так и будет продолжаться.