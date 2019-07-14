Масло немасляное

В магазинах представлен большой выбор растительного и сливочного масла, как отечественного, так и иностранного производства. Вопрос в том, как не ошибиться с выбором, и приобрести продукт, полезный для здоровья.

Недавно Агентство пищевой безопасности провело в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Шамахы, Лянкяране, Хачмазе, Шеки экспертизу 32 различных наименований масла. Обнаружилось, что в 12 из них содержание трансжиров превышает норму.

Председатель Агентства Гошгар Тахмазли заявил о том, что трансжиры плохо расщепляются в организме или вообще не расщепляются, что очень вредно для человеческого организма. Согласно данным ВОЗ, потребление трансжиров в большом количестве на 21,5 процента повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 28 процентов — смертность. При закупке масла импортеры должны руководствоваться действующими нормами, отметил Г.Тахмазли.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов рассказал # о том, что на рынке обнаружили 12 вредных наименований масла, но при этом нигде не были указаны их названия.

«Это большой недостаток в работе государственных структур. Должна быть прозрачность. Люди имеют право знать, какие продукты не стоит покупать», –подчеркнул он.

Употребление трансжиров, как говорит эксперт, вредно для здоровья. Они могут быть и в растительных маслах, и в сливочном масле.

По словам Э.Гусейнова, то, что отечественный рынок наводнен некачественными продуктами питания, уже никого не удивляет.

«Обществом должен управлять закон. Но те законы, которые обязаны защищать права потребителей и те организации, которые должны стоять на страже интересов потребителей, практически не работают. Бизнес структуры злоупотребляют этой ситуацией, и тем, что для них созданы все условия для работы. Они стали в определенной степени неприкасаемыми. А страдают от такого положения дел простые граждане».

По его словам некачественное масло производится открытым образом, то есть речь не идет о каких-то подпольных цехах. Все вполне легально.

В Азербайджане, как отмечает глава ССПА, к сожалению, нет стандартов маркировки товаров, стандартов информации для потребителей. Необходимо определить, какие сведения о товаре в обязательном порядке должны указываться на этикетке, уверен он.

«Отсутствие таких стандартов в случае, например, со сливочным маслом, приводит к тому, что производитель просто рисует на этикетке корову, а внизу пишет «натуральное масло». А вот что подразумевается под этим, не уточняется. Может там натуральное растительное масло, может быть смесь растительного и сливочного масел, а может быть спред. Но люди видят корову, думают, значит это точно сливочное масло без каких-либо посторонних примесей. Слабое законодательство, злоупотребление данной ситуацией производителей, отсутствие полной информации для потребителей приводит к тому, что на рынке так много некачественного масла»,– сказал он.

По мнению Э.Гусейнова, порядка 30% реализуемого в стране сливочного масла не соответствует предъявляемым к этому продукту требованиям. Но иногда опасения оказываются беспочвенными. Так, несколько лет назад, как говорит эксперт, в ССПА нередко звонили потребители с жалобами на новозеландское масло.

«Они не верили, что в Азербайджан его действительно привозят из этой страны, считая, что тут есть какой-то подвох. Вопросы вызывала, в частности, его стоимость. Но три года назад я побывал в Новой Зеландии и посетил завод, который поставляет сливочное масло в нашу сьрану. Я лично убедился в том, что нет причин для опасений, все так, как указано на упаковке. Однако не всегда есть возможность проводить мониторинги на всех заводах, которые изготавливают сливочное масло для Азербайджана. Нужно, чтобы контроль продукции был на таком высоком уровне, чтобы не было поводов для сомнений»,– сказал Э.Гусейнов.

Эксперт советует, выбирая сливочное масло в магазине, слегка надавить на упаковку пальцами. Если масло твердое, то большая вероятность, что оно натуральное. Есть, конечно, много разных народных способов проверить качество масла, но полностью сомнения может разрешить только лабораторный анализ.

«Что касается стоимости сливочного масла, то надо иметь в виду, что на изготовление килограмма этого продукта уходит 20-25 литров молока. Литр молока стоит порядка 70 гяпиков. Исходя из этих данных, можно определить примерную стоимость масла. Кстати, отечественное сливочное масло обычно не содержит каких-то посторонних примесей. Но речь идет только о продукте, изготовленном в заводских условиях. Многие граждане покупают деревенское масло, считая его натуральным, но оно может быть вредным. Часто,– поделился глава ССПА,– на продажу в деревнях смешивают сливочное масло с маргарином, и выдают эту непонятную смесь за няхря. Спустя некоторое время у нее появляется неприятный запах. Покупать деревенское масло стоит только у проверенных людей».