Цены на продукты питания в нашей стране продолжают свой рост, в частности на сливочное и растительное масло. Так, стоимость сливочного масла за последнее время выросла в среднем на 4 маната за килограмм. Растительные масла также подросли в цене – российские и турецкие больше, местные меньше. Отметим, что мы производим их в скромных объемах. Отечественные растительные масла подорожали из-за импорта сырья. Кукурузное масло выросло в цене не менее, чем на манат и стоит более шести манатов за литр, подсолнечное масло подорожало не менее, чем на 0, 7 маната (около пяти манатов за литр). И есть опасения, что в дальнейшем рост цен продолжится.

Но проблема не только в цене, а еще и в качестве реализуемого на отечественном рынке масла.

По словам председателя Союза свободных потребителей (ССП) Эюба Гусейнова, не все масло, которое называют сливочным, на самом деле является таковым. Зачастую, за него выдают маргарин. В молоко, с которого предварительно сняли сливки, добавляют дешевое растительное масло и при определенной температуре смешивают их в специальном устройстве. В результате получается молоко, в котором преобладает растительный жир. Из него делают масло, которое продают под видом домашнего, и на него находятся покупатели из-за невысокой цены. Что касается масла в упаковке, то, как подчеркивает в беседе с # Гусейнов, важно внимательно читать надписи на упаковке. На ней может быть нарисована корова, что вводит покупателя в заблуждение. А мелкими буквами может быть написано, что в продукте смесь растительных масел.

Что касается растительных масел, представленных на отечественном рынке, то, как говорит Гусейнов, и тут не все гладко. По несколько раз в неделю в организацию поступают звонки от потребителей. Они хотят знать, какое растительное масло лучше по качеству, чтобы не потратить деньги впустую.

«Мы даем ту информацию, которая у нас имеется по этому поводу. Могу сказать, что на оливковое масло местного производства жалоб от потребителей не было, и это действительно нормальное по качеству масло. У нас есть несколько отечественных производителей оливкового масла и местного сырья для его производства хватает – количество оливковых садов растет», – говорит он.

На полках магазинов, безусловно, немало качественных растительных масел. Но есть и некачественный продукт.

«Так, несколько лет назад мы провели независимую экспертизу кукурузного масла, поступавшего из России. Оказалось, что вместо кукурузного масла была смесь масел, в том числе хлопковое масло. Для того чтобы проверять качество продукции нужна нормальная независимая лаборатория, результаты исследования которой были бы приняты в том числе в судебных органах. Пока этого не будет, азербайджанский рынок, в том числе растительного масла, будет продолжать находиться не в лучшем состоянии. Отмечу, что у ССП своей лаборатории нет. Но, к сожалению, если бы даже независимая лаборатория исследовала состав того или иного продукта, в частности растительного масла, документ не будет иметь юридической силы. Экспертиза – монополия государства. Нужен и отдельный независимый орган сертификации. Кстати, 18 марта 2021 года было ликвидировано постановление кабинета министров под номером 343, которое предусматривало обязательную сертификацию ряда товаров. Также хочу сказать, что уже в который раз высказываю сожаление по поводу того, что Агентство продовольственной безопасности обеспечивает только безопасность продуктов питания. Однако продукт может быть безопасным, но некачественным. А вопросом качества никто не занимается», – сказал эксперт.