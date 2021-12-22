Последние дни местные СМИ в унисон заговорили о неких льготах на импорт сливочного масла в Азербайджан. На этом фоне звучат заявления о правительственных мерах, призванных удержать рост ценников на продукт первой необходимости. Но, как водится, чем больше шума, тем обыденней повод.

Как выяснилось, нашумевшие меры – ничто иное, как продленная еще на два года 5-процентная импортная пошлина на ввоз в страну сливочных масел (товарная группа 0405). В целом же это уже второе по счету продление срока ее действия с ноября 2017 года. Первый раз во избежание ценового роста низкую ставку таможенной пошлины продлили в позапрошлом году. Срок ее действия истекает под занавес декабря, а потому ее решили продлить снова, аргументируя все теми же целями – «недопущением повышения цен». Проще говоря, более низкая пошлина на ввоз сливочного масла – 5 процентов вместо 15-ти, будет действовать еще два года, уже до конца 2023 года.

К вопросу об эффективности этих мер: по некоторым подсчетам ежегодно сливочное масло в стране дорожает в среднем на 10-15%. Впрочем, динамику цен на этот молочный продукт граждане ощущают на собственных карманах:

«Еще несколько месяцев назад я покупала сливочное масло Golden Grown в сети магазинов OBA Market за 13 манатов, сейчас оно стоит больше 16 манатов за килограмм. Буквально за несколько дней масло подорожало на 3 маната, — делится домохозяйка Нармин Гулиева. – Мне пришлось отказаться от этой фирмы, покупаю то, что дешевле».

«Цены на сливочное масло сильно повысились в этом году, — делится своими наблюдениями Таир Рустамов. – Раньше я покупал приемлемую по качеству и цене марку «Белая корова». Стоила она 11 манатов за килограмм. Всего за несколько месяцев цена подскочила до 15 манатов».

Как показывают наблюдения и опросы покупателей, расценки на этот продукт подскочили в текущем году где-то на три маната. Впрочем, подорожание не останавливалось и в предыдущие годы, просто было оно не таким ощутимым.

По мнению экономиста Натига Джафарли, которым он поделился с беседе с #, добиться удешевления этого продукта только лишь продлив сроки действующей 5-процентной пошлины невозможно – для этого следует вводить новые льготы: «Низкая пошлина росту цен не помеха – мы наблюдаем это по росту цен на протяжении всего этого года. Масло дорожает и продлением старых льгот сдержать подорожание не получится, хотя сама по себе льгота для импортеров полезное решение».

Напомним, что ранее экономист Натиг Джафарли предложил таможне объяснить, почему новозеландское масло в Азербайджане продается за 17-19 манатов, а в соседней Грузии — 10-11 манатов. В ответ на это таможня сослалась на отсутствие изменений в собственных пошлинах. Ведомство продолжает утверждать, что в этом сегменте импорта нет монополий, поскольку ввозят сливочное масло свыше пятидесяти компаний.

Несмотря на рост цен, потребление сливочного масла в нашей стране растет. Только за 10 месяцев этого года, по сводкам Госкомстата, было импортировано 12 488 тонн сливочного и прочих масел молочного происхождения общей декларированной стоимостью 64 млн 573 тыс. долларов США. При этом за январь-ноябрь этого года производство в стране с учетом домашних хозяйств (23,5 тыс. тонн) выросло на 5,1%.

Главными экспортерами сливочного масла в Азербайджан являются Новая Зеландия — 50% всех поставок, и Украина – 25%. Кроме того, страна импортирует данный вид продукции из Беларуси, Финляндии, Франции, Польши, Германии, России и других стран. Специалисты объясняют рост цен подорожанием энергоресурсов, соответственно, себестоимости производства. Кроме того, в мире сократилось производство молока – основного компонента сливочного масла. Другой важной причиной называют пандемию, которая привела к срыву в цепочке поставок, как сырья, так и готовой продукции.