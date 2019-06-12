Маск намерен побить рекорд производства электромобилей Tesla во втором квартале 2019 года

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о планах установить рекорд по производству электромобилей во втором квартале 2019 года. Такими намерениями предприниматель поделился во вторник на ежегодном собрании акционеров компании в Маунтин-Вью (штат Калифорния), его слова приводит телеканал NBC.

По словам Маска, за три месяца компания намерена выпустить с конвейера от 90 тыс. до 100 тыс. электромобилей, что побило бы рекорд, установленный в последнем квартале предыдущего года. Ранее агентство Associated Press (AP) сообщало о том, что производство электромобилей Tesla сократилось в первом квартале 2019 года более чем на 10% по сравнению с показателями последних трех месяцев 2018 года. По его данным, за первые три месяца этого года компании, базирующейся в Пало-Альто (штат Калифорния), удалось выпустить с конвейера 77100 автомобилей, в то время как за последний квартал 2018 года их было произведено 86555. Как подчеркивало АП, такие показатели идут вразрез с намеченными ранее Маском планами по выходу Tesla на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

Комментируя убытки Tesla в размере $702 млн, которые были зарегистрированы в первом квартале текущего года, Маск подчеркнул, что быстро растущей компании сложно постоянно поддерживать прибыльность. «Хочу пояснить, что проблем со спросом нет», — сказал он, отметив, что «продажи уже сильно обогнали [объемы] производства». «[Компании] трудно оставаться прибыльной с таким уровнем роста», — приводит его слова телеканал.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.