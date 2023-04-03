Американский производитель электромобилей Tesla увеличил поставки в первом квартале на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до рекордных в истории компании 422 875, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе поставки Model S и Model X составили 10 695, Model 3 и Model Y – 412 180.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали поставки на уровне 432 тысяч.

«Снижение цен на модели Model Y и Model 3 в начале года принесло значительную выгоду Илону Маску и его компании, поскольку спрос представляется очень сильным, несмотря на неопределенную макроэкономическую ситуацию, — написал аналитик Wedbush Дэниэл Айвз. — Мы также считаем, что потребительский спрос в Китае улучшился в прошлом квартале».

В прошедшем квартале Tesla выпустила 440,8 тыс. автомобилей.

Финансовую отчетность за первый квартал Tesla планирует опубликовать 19 апреля после закрытия торгов в США.

Котировки акций автопроизводителя в первом квартале взлетели на 68%, зафиксировав лучший квартал с 2020 года.