Компания Tesla вернула на доработку порядка 475 тыс. электрокаров, проданных в США, из-за возможных проблем с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщает Bloomberg.

«Tesla отозвала 475 тыс. автомобилей в США — что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году — из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий», — говорится в сообщении.

Производитель решил отозвать все автомобили Model 3, собранные в 2017-2020 годах, из-за поврежденного кабеля камеры — более 356 тыс. машин. Кроме того, Tesla отозвала 119 тыс. электромобилей Model S, выпущенных после 2014 года, так как у них может быть неисправен замок переднего багажника. (gazeta.ru)