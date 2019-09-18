Манат в связке с долларом не понизится к евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам и перешел к новой программе количественного смягчения. По данным местных аналитиков, ввиду тесной привязки маната к доллару, курс нашей валюты к евро будет зависеть от того, как поведут себя котировки евро к валюте США.

В результате упомянутых мер ЕЦБ единая валюта оказалась около двухлетнего минимума, поскольку монетарное учреждение заявило, что снизит процентные ставки до -0.50% и возобновит свою программу покупки облигаций на 2.6 трлн. евро в ноябре со скоростью 20 млрд. евро в месяц. Регулятор также заявил, что введет двухуровневую систему политики отрицательных ставок.

Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября на 20 млрд. евро в месяц. Также ЕЦБ несколько смягчил условия предоставления целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) европейским банкам. Ранее ставка по ним превышала базовую ставку рефинансирования на 0,1 процентного пункта, теперь размер ставки приведен в соответствие с эталонной ставкой.

«Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока прогноз инфляции не изменится существенно, и не будет соответствовать целевому уровню — около, но чуть ниже, 2%», — указывается в сообщении ЕЦБ. В частности сообщается, что курс евро относительно доллара усилил снижение после обнародования решений ЕЦБ.

«В целом недавнее решение Европейского центрального банка показывает, что в ближайшее время обменный курс евро не будет укрепляться по отношению к валютной корзине, если только другие ведущие конкуренты, особенно Федеральный резерв США, не примут форс-мажорные решения», — считает руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. По его словам, курс нашей валюты к доллару будет иметь решающее значение для котировок маната к евро.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 сентября ЦБА установил 1,8811 маната/1EUR (17 сентября — 1,8722/1EUR).