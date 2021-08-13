В последние годы азербайджанский болельщик привык, что более-менее прилично отечественный футбол в еврокубках представляет лишь «Карабах». Не стал исключением и нынешний сезон. «Кешля» и «Сумгайыт» вылетели уже в первом же раунде, ничем практически не запомнившись. Сумевший после долгого перерыва перехватить чемпионскую эстафету у «Карабаха» в прошлом чемпионате «Нефтчи» хоть и смог выбить из борьбы тбилисское «Динамо», развить успех не смог. Вслед за поражением от «Олимпиакоса», бакинцы капитулировали и перед финским ХИК-ом, хотя что греха таить, надежды перед игрой были вполне реальные. И теперь утешением для «чёрно-белых» станет встреча в Лиге Конференций с представителем Израиля — «Маккаби». «Карабах» же, разобравшись в ответной встрече с кипрским АЕЛ-ом, продолжает путь в Лиге Конференций. В следующем этапе соперник куда серьёзнее – шотландский «Абердин».

А теперь о последних играх «Нефтчи» и «Карабаха» и о перспективах дальнейшего продвижения по турнирной сетке чуть подробнее.

А ведь говорили, предупреждали…

Ещё до старта еврокубков вся спортивная пищущая братия дружно, в один голос твердила: «Нефтчи» с таким составом в Лиге Чемпионов ничего не светит. Максимум – смогут пройти первый этап. К сожалению, руководство флагмана к этим заключениям и прогнозам осталось глухо. Претендовать на что-то серьёзное в Европе, не имея в составе хотя бы одного высококлассного нападающего, — это уже из репертуара театра абсурдов. Да и в остальных линиях нашего чемпиона проблем целый вагон. Вечно «перспективный» Мирабдулла Аббасов никак не «расцветёт». Сезар Меза Колли всё ещё не наберёт нужную форму. Купленному летом Аррамишу тренерский состав никак не найдёт оптимальную позицию. Мамаду Мбодж может запросто начудить в самый ответственный момент и подарит мяч сопернику прямо у своих ворот. Можно ли претендовать на что-то серьёзное с таким коллективом, с такими легионерами в Европе? Это же не национальное первенство с неизменной «восьмёркой» клубов-участников. И как результат, после ничьи в Баку (2:2), «Нефтчи» был разгромлен ХИК-ом в Финляндии – 0:3.

Как же так?

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «чёрно-белых» был весьма эмоционален. Если резюмировать всё сказанное наставником бакинцев, в клубе катастрофически короткая скамья запасных, говоря проще – не хватает классных игроков. И тут у каждого здравомыслящего человека возникает такой вопрос: пардон, господа, как это так, не хватает игроков? Ведь чемпионат страны даже не начался, а у вас было предостаточно времени для полной укомплектации состава. Неужели вы профукали все летние каникулы? Безусловно, вариантов ответа предположить можно. Но мы скажем свой вариант, наиболее близкий к истине, и который, по всей видимости, мы от руководства «Нефтчи», да и от «Карабаха» не услышим. Но это чуть позже, после «разбора полётов» «Карабаха».

А может доверить сыну?

К спортивным результатам агдамцев пока претензий нет. Вслед за «Ашдодом», «скакуны» устранили со своего пути и АЕЛ. Безусловно, главное – результат. Но ведь чем дальше, тем серьёзнее соперник. И «Абердин» — это опытнейший коллектив, неизменный участник еврокубковых турниров на протяжении десятков лет. Тут уже ставки будут совсем другими. А ведь проблемы у «Карабаха» сродни проблемам «Нефтчи». После ухода в «Легию» Махира Мадатова в передней линии «скакунов» образовалась огромная брешь. Забивать некому. Рамиль Шейдаев пока ничем не запомнился, ну никак не клеится у него игра. Да и если честно, положа руку на сердце, просто поразмыслить: что можно ожидать от футболиста, который перешёл в клуб из «Сабаха»? Обратите внимание, не из турецкого, российского, даже гвинейского чемпионата. А из клуба Премьер-лиги Азербайджана, который весь прошлый сезон прозябал в нижней части турнирной таблицы! Тут уж комментарии излишни. Не нам советовать Гурбану Гурбанову. Просто выскажем такую мысль. А может просто забыть, что Муса Гурбанов – Ваш сын, и заменить Шейдаева на перспективного юношу? Поверьте, никто Вас за это не осудит. На что способен Шейдаев, всем нам хорошо известно. Всё равно ничего путного с этим нападающим у «Карабаха» не получается. Так может попробовать иной вариант?

Истина-то в другом

А теперь вернёмся к обещанному ответу на поставленный выше вопрос. После игры с «Ашдодом» наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов посетовал, что высококлассные игроки отказываются ехать в Азербайджан, приходится брать тот материал, который доступен. Поэтому и такие, мягко говоря, не очень высококлассные легионеры в местных клубах. Позвольте возразить. Дело вовсе не в этом, отнюдь. Ведь ехали же легионеры в Азербайджан 5-10 лет назад. А что теперь? Уровень жизни в стране не понизился, а наоборот, повысился. И условия для проживания легионерам тут можно создать вполне оптимальные. Ведь мы говорим не о Месси и Рональду, которые отвечают отказом на предложения наших клубов. Дело ведь не в этом. Вся проблема в том, что спонсоры наших клубов просто серьёзным образом урезали бюджет. Почему, по какой причине – это уже тема для иной статьи. Факт же остаётся фактом. И вот, теренерам приходится мириться с таким положением дел и выкручиваться из ситуации самим. Напрямую винить руководство, раскрывать все карты и открыто заявлять об истинном положении дел – да какой тренер пойдёт на это? Тут уж, извините, отставка неизбежна. А работу терять не хочется…

Оправдания всегда найдутся

И напоследок вот какой факт. Армянский клуб «Алашкерт» одолел в Лиге Европы УЕФА казахстанский «Кайрат», и теперь сразится с известнейшим «Глазго Ренйджерс». Что из этого получится – это дело десятое. Обидно то, что малобюджетный армянский клуб смог сделать то, что не смогли наши. Даже сейчас бюджет азербайджанских клубов в разы превышает бюджеты армянских. А значит… Значит не долларом единым формируется истинная команда. Можно и за малые деньги достичь больших высот (ну, сравнительно больших). Было бы желание и ответственность. Ведь всё-таки футболисты представляют всю страну. А так… Оправдания всегда найдутся.