Рост инфляции в США не оставляет выбора американскому регулятору. По мнению аналитиков, Федрезерв повысит ставку в марте текущего года, а это скажется на курсах валют развивающихся стран.

По оценкам специалистов, ФРС может повысить ставку в три этапа — до 0,75-1 процента. Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогнозируемое повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может стать серьезным препятствием для роста мировой экономики. По ее словам, наиболее серьезные последствия от повышения ставок могут иметь страны с высоким уровнем долга, номинированного в долларах, поскольку его обслуживание станет дороже.

По мнению российских финансистов, интрига сводится к тому, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США может привести к падению рубля относительно доллара. В целом же, отмечают экономисты, в первом полугодии из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС отток капитала из России, который в первую очередь определяет курс российской валюты, будет ускоряться. Поэтому рубль уже находится под давлением, а вот манат, по свидетельству главы Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова, останется стабильным.

«Решения Федеральной резервной системы США могут создать проблемы на развивающихся рынках в целом, особенно тех, которые имеют довольно большие внешние финансовые потоки. Логичен отток этих средств, когда ФРС снизит процентные ставки, — объяснил Рустамов на пресс-конференции. — Но в Азербайджане в целом нет подобных потоков, потому, считаю, особого влияния на нас не будет».

Юрист и финансист Акрам Гасанов согласен с позицией главы Центробанка:

«На азербайджанский финансовый и валютный рынок все это не окажет практически никакого воздействия. Текущая ставка Федрезерва невысокая. Как следствие, из-за низких процентов доходы от управления активами Азербайджанского нефтяного фонда и Центробанка тоже небольшие. Текущая конъюнктура в нашу пользу. Даже политическая напряженность, которая ведет к росту цен на нефть. Потому все нормально и в ближайшее время опасаться нечего».

Повышение ставки ФРС пойдет на пользу нашим валютным резервам, уверен собеседник. Он также заметил, что повышение ключевой ставки американского Центробанка укрепит доллар, а поскольку ключевой экспортный ресурс Азербайджана – нефть торгуется за американскую валюту, это выгодно нашей стране. «В таком случае котировки нефти, как правило, поднимаются, — сказал Гасанов. – Укрепление доллара создает риски для стран с долларовыми расходами, у нас ситуация иная. Доходы Азербайджана в резервной валюте и это серьезный плюс».

В последнее время все софиты финансового мира направлены на ФРС. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС США четыре раза за 2022 год повысит ключевую ставку. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может начать сокращать свой баланс в июле, а возможно, и раньше. Прогнозируемое ужесточение монетарной политики связано с высокой инфляцией и ситуацией на рынке труда. Так, уровень безработицы в США впервые с начала пандемии упал ниже 4 процентов.

Повышение ставки ФРС – это всегда укрепление доллара и негатив для рынков акций и сырьевых рынков, сказал в комментарии нашему корреспонденту член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев:

«Соответственно, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не сулит ничего хорошего рынку нефти. В краткосрочном плане котировки нефти могут понизиться на несколько долларов. Но главная причина подорожания нефти – это увеличение массы свободных денег, ликвидность давит на рынок. Потому, думаю, в первом полугодии прежде всего будет дорожать рубль, во втором – нефть. Повышение ставки Федрезерва не остановит этот тренд. Уверен, текущий год по марке Brent мы завершим на отметке выше 100 долларов за баррель. Последний раз такая цена была в 2013 году, хотя, конечно, эта сумма сейчас и десять лет назад – разные деньги, ведь инфляцию никто не отменял. Рост котировок нефти – хороший знак для бюджетов нефтедобывающих стран – России, Казахстана и Азербайджана. Так что особо опасаться не стоит».