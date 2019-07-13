Китай планирует 19 июля вывести с орбиты лабораторию «Тяньгун-2»

Китай планирует 19 июля произвести контролируемый вывод с орбиты обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2»), небольшое количество несгоревших в атмосфере обломков станции упадут в безопасной зоне в южной части Тихого океана, говорится в сообщении в официальном аккаунте WeChat программы пилотируемых космических полетов КНР.

«Китайская орбитальная космическая лаборатория «Тяньгун-2″ завершила все испытания, 19 июля по пекинскому времени планируется произвести контролируемый вывод лаборатории с орбиты и вернуть ее в атмосферу, небольшая часть обломков упадет в заранее определенной безопасной зоне в южной части Тихого океана», — говорится в сообщении, передает ria.ru.

Обитаемая космическая лаборатория «Тяньгун-2» находится на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами, как сообщалось ранее, должны были стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. «Тяньгун-2» стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.

«Тяньгун-2» провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации.
| 2019-07-13T10:19:36+00:00 13 июля 2019, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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