Китай планирует 19 июля вывести с орбиты лабораторию «Тяньгун-2»

Китай планирует 19 июля произвести контролируемый вывод с орбиты обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2»), небольшое количество несгоревших в атмосфере обломков станции упадут в безопасной зоне в южной части Тихого океана, говорится в сообщении в официальном аккаунте WeChat программы пилотируемых космических полетов КНР.

«Китайская орбитальная космическая лаборатория «Тяньгун-2″ завершила все испытания, 19 июля по пекинскому времени планируется произвести контролируемый вывод лаборатории с орбиты и вернуть ее в атмосферу, небольшая часть обломков упадет в заранее определенной безопасной зоне в южной части Тихого океана», — говорится в сообщении, передает ria.ru.

Обитаемая космическая лаборатория «Тяньгун-2» находится на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами, как сообщалось ранее, должны были стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. «Тяньгун-2» стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.