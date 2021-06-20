Более 40 тыс. человек подписали петиции, призывающие не пускать миллиардера Джеффа Безоса обратно на Землю после того, как он окажется в космосе, сообщает Business Insider.

Основатель Amazon 20 июля вместе со своим братом Марком Безосом совершит суборбитальный полет на космическом корабле другой своей компании, Blue Origin. Это будет первый полет корабля этой компании с людьми на борту. Помимо миллиардера и его брата в 11-минутный полет отправится победитель аукциона, который заплатил за билет $28 млн.

Первую петицию на Change.org подписали уже более 24 тыс. человек. В ней говорится, что «миллиардеры не должны существовать… ни на земле, ни в космосе, но если они решат осуществить последнее, то должны там и остаться». Под другой петицией со схожим призывом поставили виртуальную подпись более 18 тыс. человек. (kommersant.ru)