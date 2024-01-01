Так называемое контробращение против актера Жерара Депардье, опубликованное коллективом Cerveaux non disponibles («Мозги недоступны») на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес, собрало 8 тыс. подписей. Как сообщается на странице группы в X (ранее Twitter), к настоящему моменту сбор подписей был остановлен.

«8 тыс. деятелей искусства подписали наше коллективное обращение за 48 часов», — говорится в сообщении коллектива.

Свое «контробращение» авторы называют попыткой уравновесить опубликованное газетой Le Figaro обращение в поддержку актера, которое подписали более 50 человек, включая актера Пьера Ришара, супругу экс-президента Франции Николя Саркози Карлу Бруни, актрису Кароль Буке и других. По мнению коллектива, выступления в поддержку Депардье, в том числе со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, являются «плевком в лицо жертвам», якобы пострадавшим от действий актера, а также «всем жертвам сексизма и сексуального насилия».