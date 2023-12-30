На заборе у дома в Бельгии актера Бенуа Пульворда («Человек кусает собаку») появилась надпись с оскорблениями в адрес Жерара Депардье. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на бельгийский телеканал Sud Info.

«Депардье нам не нравится, он большая свинья», — написали черной краской заглавными буквами вандалы.

Надпись появилась 29 декабря в городе Жамб, ее закрасили в течении дня. Sud Info подчеркивает, что Пульворд оказался одним из поддержавших Депардье актеров на фоне обвинений звезды «Беглецов» в сексуальных домогательствах.

Недавно Депардье поблагодарил деятелей культуры Франции за поддержку. Он считает, что подписавшиеся совершили смелый поступок.