По инициативе Агентства инноваций и цифрового развития между Азербайджанским Техническим университетом и компанией Nokia был подписан Договор о создании новой лаборатории.

Как сообщили # в Агентстве по инновациям и цифровому развитию, согласно договору на факультете радиотехники и телекоммуникаций Азербайджанского Технического университета будет открыта новая лаборатория, полностью оборудованная компанией Nokia.