Из юриспруденции в шоу бизнес: Нармин Керимбекова о том, что считает своим предназначением

Яркая, талантливая и молодая звезда азербайджанской эстрады Нармин Керимбекова после участия в проекте «Səs Azərbaycan» не устает приятно удивлять своих поклонников. Недавно она представила клип на новый трек Həsrətinə Yandim, который активно обсуждается в соцсетях и СМИ.

В интервью «Зеркало» певица рассказывает о том, как создавать стопроцентные хиты, быть в тренде, и почему не стоит никому ничего доказывать:

— Все ваши песни становятся хитами. Это творческая интуиция или дар небес?

— Цель моего прихода на сцену — это всеобщая любовь и признание. Именно этим мотивом я руководствуюсь, запуская какой-либо новый проект. Я просто показываю людям то, что заложено в моей душе и сердце.

— Но вы еще и певица-новатор, которая всегда старается удивить поклонников чем-то оригинальным. Недавно, к примеру, взяли и спели в жанре этно-трап…

— Мой новый трек, Həsrətinə Yandim, создан в жанре, который не присущ нашей современной эстраде. Как вы точно подметили, это этно-трап. Мне очень понравилась песня. Как только я ее услышала, то сразу поняла, что она имеет все шансы стать хитом. Аранжировка песни больше присуща современной арабской эстраде. Эту тему мы визуально обыграли в клипе.

— О вас постоянно говорят, то обсуждают новую, спортивную, подтянутую форму, то новый стиль, но чаще всего — вашу серьезную специальность, оставленную в прошлом. Жалели ли вы о том, что променяли юриспруденцию на сцену?

— Каждый раз я убеждаюсь, что в жизни все складывается именно так, как должно. Я много лет посвятила себя юриспруденции, и теперь абсолютно подготовлена для такого места, как наш шоу – бизнес.

— А вообще, о чем-либо приходилось сожалеть в жизни?

— Сожалею лишь об ушедшем времени, и о том, что его не повернуть вспять. Если можно было бы вернуться в прошлое, обнять тех, кого больше рядом нет… Но увы, сделать это не моих силах, и понимая это, я испытываю сожаление.

— Вы яркий пример того, как имея талант, рано или поздно приходишь к своему звездному часу. Кто или что повлияло на то, что вы все — таки решили связать судьбу со сценой?

— Я долго не могла решиться поделиться своим талантом с широкой публикой. Нo в определенный момент жизни назрела невероятная потребность в переменах. Эта потребность явилась следствием сильнейших стрессов, в частности, внезапной потери моего отца. И я поняла, что надо наконец-то решиться сделать то, что с рождения было моим предназначением – придти на сцену. И вот уже 3 года как я пробую себя всех сценических ролях: как певица, как ведущая, как актриса.

— Пришлось на этом пути столкнуться с завистью?

— Не люблю акцентировать мысли на негативе. Скажу одно: зависть – это неизбежный попутчик успеха. Чем больше этот успех – тем больше будет зависть.

— Вы были одной из самых ярких участниц национального отбора «Евровидения» — 2019. Продолжите борьбу за шанс представить страну в будущем?

— Я не люблю бороться и все время что-то доказывать. Именно поэтому я не стала подавать на членство в коллегию адвокатов, хотя вполне могла бы.

Все, кто меня знает, понимают, видят и слышат мой потенциал.

Если мне предложат представлять страну на каком-либо крупном международном конкурсе, будь то «Евровидение», или что-то другое, я с удовольствием соглашусь и выступлю, причем сделаю это на самом высоком уровне.

— Приближается главный и всеми любимый праздник. Какие традиции соблюдают в вашей семье в канун Новруза?

— Для меня, главное в праздники — это провести время с семьей, увидеться с близкими, со всеми, с кем я так редко встречаюсь из-за вечной загруженности.

Но уже третий год подряд я в праздничные дни буду выступать на большой сцене в Старом городе. Никогда не пренебрегаю этой прекрасной возможностью встретиться с поклонниками моего творчества и приобрести новых слушателей. Поэтому, приглашаю всех, кто будет на праздники в городе, придти на мои дневные выступления 20, 22 и 24 марта в Ичери шехер.

Ирада Асадова