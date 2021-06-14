Звезда российской эстрады Светлана Лобода окончательно разорвала все связи со своей подругой и, казалось, бессменным продюсером, дочерью азербайджанского миллионера Вагифа Алиева – Нателлой Крапивиной, сообщает #.

Напомним, что на прошлой неделе теперь уже экс-продюсер Лободы записала обращение к Филиппу Киркорову, обвинив его в пиаре «моральных уродов». Крапивина, которая раньше заявляла, что российский шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, объяснила, что подразумевает под этим «бесталанных паразитов и уродов», которых пиарит Киркоров. Она заявила, что такие люди ради 15 секунд славы согласны на любую роль и намекнула на армянского блогера Давида Манукяна (Дава), который выступал с Киркоровым на премии телеканала «Муз-ТВ».

Напомним также, что Киркоров и Дава появились на премии в роли жениха и невесты. Они приехали на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. Под выкрики «Горько» и под руку пара прошлась по красной дорожке.

Нателла заявила, что армянин Дава ради славы готов превратиться и в гея, и в рэпера, и в жениха Ольги Бузовой. Раскритиковав шоу короля российской эстрады с Давой, Крапивина назвала их номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Также Крапивина отметила, что ранее Киркоров называл геев «голубой стаей», а теперь спекулирует на теме гомосексуальности. Напомним, что в ответ Киркоров записал видео, в котором резко прошелся по команде Лободы, а фразу Крапивиной про «шашлыки» счел за «угрозу и дискриминацию».

После ответа Киркорова, Нателла приняла решение уйти из шоубизнеса:

«Все бесконечное конец свой обретает. Я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала она в своем Instagram аккаунте. Отметим, что огромное количество подписчиков, в том числе и звезд, поддержали Крапивину, назвав ее «крутой» и «самой честной».

И вот сегодня последовал ответ Светланы Лободы. Отметим, что певица впервые после происшедшего выступила с каким-либо комментарием:

«Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его. Наше сотрудничество в течение 11 лет — это не то, что можно выбросить из памяти, забыть.

Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда».

В конце своего поста Лобода сообщила, что давно искала человека на должность концертного директора и представила двух новых людей, которые будут отвечать за ее концерты и выступления. Это Табриз Шахиди и Андрей Алексеев.

«В моей жизни продюсеров больше не будет», — заключила певица свое обращение.

Нателла Крапивина родилась в семье азербайджанского миллионера Вагифа Алиева, после замужества взяла фамилию супруга. На данный момент разведена. Является создателем популярного телевизионного проекта «Орел и решка».

Вагиф Алиев – владелец крупных торговых центров и проектов в Киеве – Мандарин Плаза, Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall. Также ему принадлежит ЖК Diamond Hill. Входит в список 100 самых богатых людей Украины.