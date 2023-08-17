Звезда азербайджанской эстрады Нармин Керимбекова личность яркая и неординарная, причем, как на сцене, так и в жизни. Она всегда в работе, в поисках и экспериментах, имея при всем этом свою изюминку и свой стиль. Недавно певица представила новый клип на песню, которую исполнила на казахском языке!

В интервью # Нармин Керимбекова рассказывает о любви, работе, хейтерах и секретах успеха:

Звезда тюркского мира — в последнее время о вас говорят именно в таком ключе…

Да, и я усердно работаю в этом направлении. Кстати, и день, когда я стану мировой звездой, тоже не за горами.

Недавно вы представили новый клип на песню, которую исполнили на казахском языке. Расскажите об этом проекте.

Как известно, в 2020-ом году я стала победительницей первого раунда музыкального конкурса «Voice of Turan», проводимого в области Туркистан (Казахстан). Конкурс с каждым годом приобретает все больший масштаб и значимость. Генеральные продюсеры во главе с Меиржаном Алиакбаром ежегодно приглашают меня в качестве почетного гостя очередных отборочных туров. А недавно я получила предложение попробовать себя в качестве исполнительницы казахской песни. «Сяулем-Ай» — казахская народная песня. В новой современной аранжировке песня зазвучала еще более мелодично и нашла отклик в сердцах слушателей не только из Казахстана, но и из Азербайджана. Клип на песню мы отсняли в красивых регионах нашей родины, тем самым закрепив за проектом международный статус и придав ему особый колорит. Проект «Сяулем-Ай»- первый из планируемых на последующие годы.

Вы — одна из самых обсуждаемых артисток на нашей сцене. Читаете о том, что пишут ваши поклонники в соцсетях?

Поклонники, как правило, любят и поддерживают. Их много, слава Богу, но и хейтеров не меньше. И это нормально для артиста, у которого нестандартное, отличающееся творчество. Я на сцене, чтобы создавать, проявлять, реализовывать себя, и только те, кто хоть как-то причастен к сцене в Азербайджане — понимают, какой это на самом деле труд.

Как вы думаете, у вас много завистников? Как относитесь к неадекватной критике?

Без завистников никуда (смеется — авт.) Как говорил Оскар Уальд, «хуже, когда тебя не обсуждают». Токсичность неприятна всегда и во всех проявлениях, однако выстраивать и защищать собственную, непрогибаемую позицию — задача человека, решившего связать свою жизнь со сценой. Это издержки профессии, к которым просто обязан адаптироваться настоящий профессионал. Иначе ничего не получится. Одного таланта слишком мало для успеха.

Какие самые яркие события случились с вами этим летом?