Историческая победа: эксперты о включении дворца шекинских ханов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр города Шеки вместе с расположенным в нем Ханским дворцом, построенным в XVIII веке, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оценку этому событию, произошедшему на бакинской сессии ЮНЕСКО, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан дали директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, заведующий кафедрой Бакинского государственного университета, доктор исторических наук профессор Азад Рзаев и выпускающий редактор портала Qazaqstan tarihy Арман Сулейменов.

По словам Р.Гусейнова, это, вне всякого сомнения, историческое событие, которому предшествовала огромная и кропотливая работа.

«Мы предложили включить исторический центр Шеки и Ханский дворец в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2001 году, и вот, наконец, дождались того результата, на который рассчитывали. Отмечу, что комплекс не сохранился полностью из-за завоевательных походов царской России. Но то, что сохранилось, а именно двухэтажный дворец, дошло до наших дней в прекрасном состоянии. В нем можно увидеть много элементов шебеке, орнамент, поражающий своей тончайшей работой. По тонкости исполнения он может поспорить с работами китайских и японских мастеров. Работа с освещением также не перестает восхищать. Во дворце есть миниатюры боевых действий, охоты, изображения воинов в нашей традиционной одежде под названием чуха. Кстати, потом она стала известна по всей царской России как черкеска. Впервые царь Николай I увидел одетую в эту одежду Кенгерлинскую конницу, и чуха привела его в восторг настолько, что она получила повсеместное распространение», – сказал он.

Р.Гусейнов отметил, что от Армении и Грузии в данный список на сегодняшний день включены три объекта. От Азербайджана было всего два — Гобустанский заповедник и Ичери Шехер с Девичьей башней. Но, наконец, справедливость восстановлена, и в список включен третий объект.

«У Азербайджана богатая история и культура, и нам есть чем гордиться и что показать. В предварительном списке на рассмотрение еще 10 объектов, в частности Закатальский и Гирканский заповедники, а также Атешгах. Некоторые объекты, такие как, Шуша, находятся на оккупированных армянской стороной территориях. Сейчас Азербайджан и ЮНЕСКО переживают подъем отношений, что не нравится некоторым нашим соседям».

Кстати, по словам эксперта, в Армении все три объекта, включенные в список наследия ЮНЕСКО – церкви, и получается, что кроме церковной истории больше показать особо нечего. Как-то эта страна пыталась включить в предварительный список Всемирного наследия албанский Гандзасарский монастырь, но ничего не вышло, так как специалисты сразу установили, что надписи на фасаде были заменены, как и элементы фасада»,– поделился эксперт.

В свою очередь профессор Азад Рзаев также отметил, что для того, чтобы тот или иной объект признали наследием ЮНЕСКО, приходится пройти длинный путь.

«Специалисты ЮНЕСКО высоко ценят первозданность объектов, и если видят хоть малейшее вмешательство, не дадут добро на включение в список. Независимый Азербайджан может гордиться тем, что нам удалось сохранить наши памятники культуры в том виде, в каком они были созданы. Надо знать и охранять свою историю и культуру — это то, что я всегда говорю своим студентам», – заявил он.

Гость из Казахстана Арман Сулейменов поздравил Азербайджан с большим достижением. По его словам, в Казахстане несколько таких объектов, в частности мавзолей Хазрета Султана.

По его словам, исторический центр Шеки и Ханский дворец вошли в список наследия заслуженно. Он заявил, что его впечатлил этот город, славящийся своими ремеслами, ковроткачеством, шелковыми изделиями. А.Сулейменов убежден, что Шеки скоро ждет экономический и туристический подъем.

«Мой сын удивился, увидев в Шеки, найденные археологами, золотые изделия Сакского искусства, выполненные в традициях звериного стиля. Но тут нет ничего удивительного, саки жили и на территории Казахстана, и на территории Азербайджана. Это наша общая страница в истории, наши народы вышли из одной семьи».

А.Сулейменов уверен, что в том, что уже третий объект Азербайджана включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — большая заслуга руководства Азербайджана. Раньше, как отмечает он, в Казахстане больше внимания уделяли развитию экономики и политике, а сейчас в приоритете развитие культуре. Та же тенденция наблюдается и в Азербайджане, который твердо встав на ноги, стал уделять больше внимания культурному воспитанию, которое крайне важно.

«Мы длительное время находились в составе СССР, и истории наших народов тогда не уделялось должного внимания. Вспомним учебник по истории СССР, например, Казахстану там выделен лишь маленький абзац. Сейчас наши страны независимы, и важно, чтобы о нашей богатой истории и культуре знала мировая общественность. Надо больше говорить об этом, в частности в СМИ»,– заявил А.Сулейменов.