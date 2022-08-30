ЮНЕСКО поддержало заявку Украины о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия, говорится в сообщении организации.

Как сообщается, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявил, что Киев будет ходатайствовать о включении Одессы в список Всемирного наследия. Комитету всемирного наследия также предложено включить в список Всемирного наследия объектов, находящихся под угрозой, в Киеве и Львове.

«По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки с тем, чтобы эта номинация могла быть экстренно рассмотрена странами, входящими в состав комитета Всемирного наследия», — говорится в коммюнике.

В соответствии с этим Одрэ Азуле заявила, что намерена расширить поддержку Одессе, в частности финансировать восстановление Одесского художественного музея и Одесского музея современного искусства, организовать поставки одесским властям защитных панелей, мешков с песком, огнетушителей и огнеупорных тканей для защиты культурных объектов и др.