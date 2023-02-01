В министерстве культуры и спорта Греции заявили, что Афины подали заявку в ЮНЕСКО на включение горы Олимп в список Всемирного культурного и природного наследия этого специализированного учреждения ООН.

Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что подали заявку совместно с министерством охраны окружающей среды и энергетики Греции.

Заместитель министра охраны окружающей среды и энергетики Йоргос Амирас выразил надежду на то, что ЮНЕСКО одобрит заявку.

«Шаг за шагом мы создали систему защиты экологии Олимпа благодаря тому, что год назад был издан указ президента Греции об охране и управлении природной средой региона, а сегодня мы подали обновленную заявку на включение Олимпа в список Всемирного культурного и природного наследия», — заявил министр.