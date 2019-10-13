Иран ответит за атаку на танкер Sabiti

В Тегеране обещают ответить на атаку иранского танкера Sabiti в Красном море, сообщает агентство Mehr со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника по безопасности Али Шамхани.

«Морское пиратство и злонамеренные действия в международных водах, которые совершаются с целью подорвать безопасность торговых судов, не останутся без ответа», — заявил Али Шамхани, отметив при этом, что создан специальный комитет по противодействию нападению на судно Sabiti, которое, по данным Тегерана, было атаковано двумя ракетами у побережья Саудовской Аравии в Красном море.

Иранский чиновник добавил, что оценка имеющегося видеоматериала и собранная информация уже позволили получить важные улики.

Отметим, что в пятницу Национальная иранская танкерная компания заявила о нападении на танкер Sabiti. Предположительно, в течение получаса по судну нанесли два ракетных удара. По данным компании, экипаж не пострадал, а утечку нефти удалось локализовать.