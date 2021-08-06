Страны Группы семи (G7) осудили нападение на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море, возложив ответственность за инцидент на Иран. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитических ведомств государств «семерки», а также главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Мы осуждаем беззаконное нападение, совершенное на торговое судно вблизи побережья Омана 29 июля, в результате которого погибли гражданин Румынии и подданный Великобритании. Это была преднамеренная и точечная атака, которая, очевидно, нарушает [нормы] международного права. Все имеющиеся свидетельства ясно указывают на Иран», — сказано в сообщении. Главы МИД стран G7 на этом фоне призвали Иран «прекратить все действия, несовместимые с резолюциями Совета Безопасности ООН». (ТАСС)