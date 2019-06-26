Гурбан Гурбанов: Вышли на поле на фоне физических нагрузок

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал товарищеский матч против румынской «Университати» (0:0).

«Провели свой очередной матч. Сегодня мы хорошо боролись и создали несколько голевых эпизодов. Играем через каждые три дня, и сегодня команда вышла на поле на фоне физических нагрузок. С каждым матчем будем прибавлять. Наш соперник показал себя довольно дисциплинированной командой, которая хорошо ведет борьбу на поле», — заявил Гурбанов. (сайт клуба)