Гурбан Гурбанов: Вышли на поле на фоне физических нагрузок

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал товарищеский матч против румынской «Университати» (0:0).

«Провели свой очередной матч. Сегодня мы хорошо боролись и создали несколько голевых эпизодов. Играем через каждые три дня, и сегодня команда вышла на поле на фоне физических нагрузок. С каждым матчем будем прибавлять. Наш соперник показал себя довольно дисциплинированной командой, которая хорошо ведет борьбу на поле», — заявил Гурбанов. (сайт клуба)

| 2019-06-26T13:14:11+00:00 26 июня 2019, 16:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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