Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

Также, по данным издания, авиарегулятор Великобритании приостановил разрешения на полеты в королевство всех чартерных перевозчиков Беларуси.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отозвали разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение рейсов в королевство. Также государственный секретарь по вопросам транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что потребовал от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Беларуси Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Беларуси. Прекратить полеты над Беларусью решила латвийская авиакомпания AirBaltic.