«Игра была интересной. Несмотря на поражение, мы до конца матча не теряли веру и достойно боролись».

Как сообщает Report, об этом главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил журналистам в аэропорту в Баку после матча первого тура Лиги Европы УЕФА, в котором команда проиграла «Фрайбургу» со счетом 1:2.

50-летний специалист сказал, что игра не удалась с самого начала: «В начале игры в наши ворота был назначен пенальти, а затем мы пропустили второй мяч. Тем не менее, мы не теряли присутствия духа. Футболисты проделали большую работу. Если мы сохраним веру, будут хорошие результаты».

Гурбанов также рассказал о французском клубе «Нант», с которым «Карабах» встретится в Баку во втором туре группового этапа: «Я смотрел матчи соперника. Они играют немного по другой системе. Это нелегкий соперник. Проанализировав соперника, постараемся выстроить правильную игру. Если мы хотим победить «Нант», то должны приложить больше усилий, чем в первом матче. Возможно, это самая опасная команда в группе».

Отметим, что матч «Карабах» — «Нант» запланирован на 15 сентября.