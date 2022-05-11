«Карабах» продлил контракт с главным тренером клуба Гурбаном Гурбановым.

Как сообщает Apasport.az, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

По новому соглашению, Гурбанов будет главным тренером агдамского клуба еще 3 года. Контракт 50-летнего специалиста истечет в 2025 году.

Отметим, Гурбанов является главным тренером «Карабаха» с 2008 года. Под его руководством агдамцы 8 раз стали чемпионами Азербайджана, 4 раза завоевали кубок страны, 8 раз вышли в групповой раунд клубных турниров УЕФА.