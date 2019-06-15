Google поддержит Карабах

Google будет сотрудничать с молодежным общественным ИКТ обьединением «Виртуальный Карабах» (Virtual Qarabağ).

Сообщая об этом #, пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Маммедова уточнила, что речь идет о сотрудничестве с Академией культуры Google (Google Cultural Institute), согласно которому, на протяжении года онлайн-платформа Google Arts & Culture будет знакомить глобальную аудиторию с материальным и нематериальным культурным наследием Азербайджана, включая историю и достояние Карабаха как неотьемлимой части нашей страны.

Благодаря оригинальному цифровому контенту посетители платформы смогут ознакомиться с многочисленными аудио и видио материалами, высококачественными изображениями панорамами трехмерного изображения, а также посетить многочисленные онлайн-выставки, посвященные культурному и историческому многообразию Азербайджана.

Академия культуры Google — это крупнейший мировой интерактивный образовательный проект, который объединяет воедино культурное наследие нашей цивилизации, сохраняя его для будущих поколений.

Данный глобальный арт-проект позволяет посетить лучшие музеи мира и в мельчайших подробностях изучить величайшие произведения искусства, и все это – не выходя из дома.

Десятки тысяч экспонатов, среди которых картины, запечатленные в высочайшем качестве с помощью гигапиксельной фотографии.

В рамках проекта онлайн — посетители могут «прогуляться» по галереям с помощью виртуальных туров, созданных по технологии Street View.

Такие экскурсии доступны в 60 музеях, и это число постоянно увеличивается. Здесь можно посмотреть на разнообразные музеи – от знаменитых гигантов до небольших галерей, посетить Белый дом в Вашингтоне или Музей исламского искусства в Катаре, полюбоваться на коллекцию уличного арта Сан-Паулу в Бразилии и оценить невероятное мастерство японского живописца Хидэери Кано, после чего перенестись в Индию, в Национальную галерею современного искусства и мн.др.

По словам главы молодежного общественного объединения «Виртуальный Карабах» Нуреддина Мехтиева, подписанное соглашение будет способствовать пропаганде культурного наследия Азербайджана, включая Карабах на онлайн-платформе, за которой следует весь мир.

«Все это позволит представить нашу культуру и шедевры архитектурных комплексов с помощью самого удобного и доступного способа, на одной из самых ведущих цифровых платформ сети», — подчеркнул он.

Платформа доступна на 18 языках, включая английский, японский, французский, итальянский, польский, русский, португальский и др.

Посетители без труда могут поделиться представленным контентом через социальные сети и традиционные механизмы онлайн-общения.

Платформа является отличной площадкой для проведения мероприятий в области искусства и культуры, а также для образования, туризма и научных исследований.

Молодежное общественное ИКТ объединение «Виртуальный Карабах» было создано в 2013 году в рамках государственной программы, утвержденной главой государства Ильхамом Алиевым «Азербайджанская молодежь в 2011 – 2015 гг.»

Обьединение было создано при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства связи и высоких технологий Азербайджана.