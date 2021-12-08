Великобритания не поддержит дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. О этом сообщил британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в парламенте.

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», – сказал премьер.

Ранее Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине.

Олимпийский комитет Австралии сообщил, что бойкот не повлияет на подготовку спортсменов к Играм.

Пекин будут бойкотировать только официальные представители властей. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии.