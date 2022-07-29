Кабинет министров утвердил закупочную цену на продовольственную пшеницу. Теперь она составит 580 манатов ($341,7) за тонну. Новая ценовая планка, говорится в заявлении правительства, учитывает расходы производителей, а само решение должно повысить самообеспеченность злаком, простимулировав аграриев на его производство.

Но есть нюанс. Пшеница для Государственного зернового фонда закупается не любая, но только отвечающая требованиям решения Кабмина от 7 июля 2009 года. Надо сказать, это не единственная инициатива, призванная увеличить качество и количество урожаев хлеба. Немногим ранее началась работа для субсидирования производителей продовольственной пшеницы, сбывающих свои урожаи в Госрезев и мукомолам по контрактам с Минсельхозом.

Кроме того, в планах усовершенствовать законодательство о зерновых и улучшить подходы к льготному кредитованию под госгарантии. По задумке все это приведет к появлению в стране продвинутых хозяйств и закупке современных систем орошения.

«Повышение закупочной цены – очередной этап работы, которая ведется в рамках указа «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей», принятого главой государства в русле продовольственной безопасности, — говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов в беседе с #. – Этот шаг, конечно же, должен повлиять на предложение пшеницы и стоимость хлеба. И потом, за последние годы закупочная цена пшеницы повышалась неоднократно. Скажем, по сравнению с прошлым годом она выросла еще на 14 процентов. В прошлом же году за тонну злака аграриям платили 500 манатов. Для сравнения, в позапрошлом году это было 380 манатов, а за год до пандемии – 300 манатов. В целом же по сравнению с 2019 годом установленная государством закупочная цена выросла на 50 процентов».

Поскольку главная задача – заинтересовать местных аграриев выращивать хлеб, будут достигаться именно эти целевые ориентиры, считает Байрамов:

«В результате интерес к выращиванию пшеницы у нас, безусловно, повысится. И это нужный, я бы сказал, крайне необходимый формат в условиях нестабильности зернового рынка, вызванного войной в Украине. Перед страной сегодня стоит задача максимально понизить зависимость от импорта стратегически важной продукции, и зерно в этом смысле лидирует. Расчет на финансовый интерес – важный стимул и эффективный подход при решении приоритетной задачи. Надо сказать, ситуация на мировом рынке зерна складывается напряженная, а текущий дефицит продолжится в следующем году. Об этом говорит сложная ситуация по посевам зерновых в Украине, а ведь эта страна входит в пятерку лидеров по экспорту зерновых».

По словам депутата, хлеб в нашей стране главный продукт корзины жизни, и его подорожание приводит к росту цен на прочее продовольствие:

«По официальной статистике ежегодная потребность Азербайджана в пшенице составляет 3,5 миллиона тонн, при этом на 40 процентов спрос покрывается импортом. Традиционно на Россию приходится львиная доля ввозимой в Азербайджан пшеницы – свыше 90 процентов. Наряду с российской, мы ввозим казахстанский злак, но доля поставок из Казахстана сравнительно небольшая. Ежегодно наша страна импортирует свыше миллиона тонн пшеницы ежегодно, при этом в прошлом году стоимость ввозимого злака увеличилась примерно на 30 процентов. Потому устранение зависимости от импорта – верная и приоритетная на сегодняшний день цель».

На этом фоне растут и площади под хлебные поля. В минувшем году под пшеницу в Азербайджане было засеяно 595 тысяч гектаров, практически 38% пашен используется под пшеницу, а годовое ее производство на уровне 1,9 млн тонн, рассказал аналитик:

«Уверен, что потенциал наших освобожденных земель внесет особый вклад в развитие отрасли и, конечно же, положительно повлияет на запасы этого злака. А это чрезвычайно важно для оптимизации цены хлеба на внутреннем рынке, поскольку ценовой рост заносится извне. Кроме того, важно искать новые источники ввоза пшеницы». В целом же, на фоне государственной поддержки хлеборобов и повышения закупочной цены на зерно и ежегодной ее коррекции в сторону роста местное производство будет постепенно расти, добавил эксперт.

Здесь надо бы заметить, что правительство не сообщает о государственных запасах зерна и годовом балансе использования остатков ГЗФ, в том числе объемах закупок у местных фермеров и хозяйств. При этом по данным Государственного таможенного комитета, средняя стоимость импортируемой в страну мягкой пшеницы по итогам пяти месяцев этого года составляла 350,5$/т или 595,9АЗН/т. Интересно, что в самой России цены на пшеницу четвертого класса упали в текущем году на внутреннем рынке до 14 тыс. рублей (229,9 долларов), а экспортная пошлина при переводе в рубли составила 5,5 тыс. рублей (90 долларов).

На сегодняшний день местные хлеборобы обеспечивают внутреннюю потребность в пшенице на 60%, а урожайность повысилась до 31 центнера с гектара. Выросли и площади хлебных полей – ежегодные урожаи со 650 тыс. гектаров пшеничных площадей увеличились до 2 млн тонн. Однако земельный потенциал, пригодный для использования под хлебные поля, не безграничен. Вдобавок обширные площади пахотных земель принадлежат небольшим фермерским хозяйствам, а это серьезное препятствие для привлечения в отрасль крупных инвестиций и систематического их возделывания.