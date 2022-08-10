ООО «4MAPS Bilgi Technologies”, резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики, в связи с освобожденными территориями приступило к работе по обновлению Google-карты и других карт, а также подготовке 3D-карты.

Как сообщили АПА в Агентстве, устройство «LİDAR» используется для обновления карт и создания 3D-карты.

Ожидается, что в ближайшее время на онлайн-картах на азербайджанском языке будут указаны названия городов, сел, улиц и других объектов, расположенных в Карабахе.

Отметим, ООО “4MAPS Bilgi Teknolojileri” зарегистрировано как резидент Сумгайытского химического промышленного парка, и на территории парка площадью в 1,5 гектара будет осуществлять проект «Исследование и развитие, организация картографических и навигационных услуг».