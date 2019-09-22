Глава МИД Ирана считает позерством отправку военных США на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высказался по поводу решения президента США Дональда Трампа развернуть дополнительные силы на Ближнем Востоке.
В интервью СBS он заявил, что этот шаг является «позерством». По словам Зарифа, в стремлении решить сложившуюся ситуацию «все движется в неверном направлении».
Сам Тегеран отрицает свою причастность к нападению на саудовские НПЗ. Зариф ранее заявлял, что Эр-Рияд также не верит в виновность Ирана.
Ранее эксперты оценили решение Трампа о переброске дополнительных военных на Ближний Восток (aif.ru)