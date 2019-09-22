Глава МИД Ирана считает позерством отправку военных США на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высказался по поводу решения президента США Дональда Трампа развернуть дополнительные силы на Ближнем Востоке.

В интервью СBS он заявил, что этот шаг является «позерством». По словам Зарифа, в стремлении решить сложившуюся ситуацию «все движется в неверном направлении».
Напомним, что 14 сентября заводы саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco атаковали дроны. Это привело к резкому сокращению производства нефти на некоторое время. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в США уверены, что во всем виновен Иран.После случившегося Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана. Кроме того, он принял решение усилить военный контингент США на Ближнем Востоке, аргументируя это вероятностью нападения Ирана на Саудовскую Аравию.

Сам Тегеран отрицает свою причастность к нападению на саудовские НПЗ. Зариф ранее заявлял, что Эр-Рияд также не верит в виновность Ирана.

Ранее эксперты оценили решение Трампа о переброске дополнительных военных на Ближний Восток (aif.ru)

| 2019-09-22T09:48:36+00:00 22 сентября 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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