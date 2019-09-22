Глава МИД Ирана считает позерством отправку военных США на Ближний Восток

Сам Тегеран отрицает свою причастность к нападению на саудовские НПЗ. Зариф ранее заявлял, что Эр-Рияд также не верит в виновность Ирана.

Ранее эксперты оценили решение Трампа о переброске дополнительных военных на Ближний Восток (aif.ru)