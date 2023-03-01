Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Ближний Восток в связи с усилением угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает Al-Monitor со ссылкой на заявление Пентагона.

Как передает Gazeta.ru, по данным издания, визит Остина в регион задуман как «сигнал уверенности». Ожидается, что глава Пентагона встретится с лидерами «нескольких ключевых стран-партнеров» и американскими военнослужащими. При этом точный маршрут министра не раскрывается.

Ранее сообщалось, что армия Исламской Республики Ирана во вторник провела учения, в ходе которых были испытаны новейшие комплексы ПВО Khordard 15, Khordad 3, Majid и Dezfoul.

Во время учений иранские войска провели имитацию атаки крылатых ракет и управляемых беспилотников, чтобы оценить возможности иранских ракетных комплексов малой дальности «Маджид» и «Дезфуль».

Кроме того, были испытаны комплексы ПВО средней дальности «Хордад-15» и «Хордад-3», способные одновременно отслеживать до 6 целей.

Командующий бригадный генерал Кадер Рахимзаде сообщил, что во время учений свыше сотни беспилотников и самолетов смоделируют ситуации с нападением на электростанции и ряд других происшествий.