Гадирли: «У нас с демократами не получается»

Вчера американский конгрессмен, сопредседатель Комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Фрэнк Паллоне встретился в оккупированном Нагорном Карабахе с так называемым «спикером парламента» сепаратистского образования.

На встрече американский конгрессмен выразил уверенность, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен иметь только мирное решение «с учетом сохранения армянской идентичности и элементов имеющейся безопасности».

«Фрэнк Паллоне встретится с официальными лицами правительства для изучения путей укрепления связей между США и «НКР», чтобы обсудить финансируемые США проекты и новые пути помощи молодой развивающейся демократии», — сообщил Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в своем Twitter.

Комментируя «Зеркало», член Меджлиса партии РеАл Эркин Гадирли, как визит конгрессмена отразится на отношениях между Азербайджаном и США, сказал, что «не думает, что данный инцидент как-то будет влиять на отношения Азербайджана и США».

По его словам, конгрессмены, которые идут на подобный шаг либо зависят от армянских избирателей, либо входят в группу лоббистов Армении, либо входят в какие-то группы дружбы с Арменией.

«Кстати такие политики есть во многих странах. В любом случае — это частный визит и поэтому на отношения он повлиять никак не может. Конечно же, МИД Азербайджана должен на это отреагировать, вызвать посла и вручить ноту протеста», — сказал он.

В целом же говоря об американо-азербайджанских отношениях, он сказал, что нужно учитывать тот факт, что у Азербайджана с США всегда улучшаются отношения, когда у власти в Белом Доме республиканцы.

«У нас с демократами не получается. Демократы больше прислушиваются к армянскому лобби, они левых политических взглядов, они либералы и придают больше значения демократическим ценностям, правам человека. А вот республиканцы — реалисты и придерживаются доктрины реализма в международных отношениях и больше придают значения геополитическим факторам, нежели гуманитарным», — подчеркнул аналитик.

По его словам, республиканцы более прагматичны и больше привержены глубоким традициям государственности, чем демократы.

«Когда к власти приходят демократы, их повестка дня портит отношения между странами. Они критикуют Азербайджан в области прав человека и демократических институтов, что в целом, правда, но в международных отношениях они не последовательны. И все поправки, которые были приняты в отношении Армении и Азербайджана были приняты со стороны демократов, начиная с 907 поправки, которая в силе, хотя и не действует, и их попытки ограничить финансовую помощь Азербайджану. Поэтому пока республиканцы у власти в США, отношения между Баку и Вашингтоном будут идти по нарастающей шкале», — отметил Гадирли.

Член меджлиса партии РеАл, также прокомментировал скандал вокруг Трампа и вероятность того, будет ли он переизбран на следующий срок.

По его мнению, у демократов шансов придти к власти, практически нет.

«У них нет сильных кандидатов. У Байдена тяжелое наследие Обамы и ему нечего предложить. Барак Обама во внешней политике все провалил, Афганистан, Ирак, Иран, это все кейсы, которые Трамп пытается вывернуть наизнанку. Демократы пытаются сейчас запустить импичмент, потому что они сомневаются в своей победе на выборах.

До выборов остался год и вместо того, чтобы выставить сильного кандидата, они пытаются лишить должности Трампа, но это маловероятно, если они в свое время Клинтона не смогли смести, то сейчас у них точно не получится. Если ничего чрезвычайного не произойдет, то он выборы выиграет», — резюмировал он.