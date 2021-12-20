Интересный момент — впервые глава Азербайджана публично затронул тему несоразмерного объема послевоенной финансовой помощи, предусмотренной Европейской комиссией для Армении и Азербайджана.

Ильхам Алиев заявил, что считает несправедливым распределение Европейским Союзом (ЕС) финансовой помощи Баку и Еревану.

«Уточню один вопрос — объем пакета, который будет предоставлен Европейской комиссией Армении, составляет $2,6 млрд, а Азербайджану, как вы отметили, — $140 млн. То есть, разница почти в 20 раз. Это справедливо? Нет. Соответствует ли это реальным потребностям обеих стран? Нет. Если даже отставить в сторону чудовищные разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях, то с учетом численности населения обеих стран можно увидеть, что разница составляет более чем пять раз — население Азербайджана 10 млн, а Армении — 2 млн», — сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

По словам президента Азербайджана, масштаб разрушений в Карабахе и прилегающих районах сопоставим с территорией Ливана. «В то же время, по нашим подсчетам, там заложено около 1 млн мин. Процесс разминирования обходится чрезвычайно дорого и занимает очень много времени. В Армении никаких разрушений нет. Эта страна не была оккупирована, она сама являлась оккупантом. Даже физически экономика Армении не сможет освоить данный пакет гигантского объема. Так что это очень удивительно, и после объявления данного пакета, визита председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля летом нынешнего года в Азербайджан мы постоянно обсуждаем эту тему. Мы хотим, чтобы подход основывался на единых стандартах. Мы хотим справедливости и, конечно, желаем, чтобы Азербайджану были предоставлены средства на тех же условиях и в том же объеме», — подчеркнул Алиев.

Тут вопрос принципиальный, конечно. Действительно же, абсолютно все разрушения, весь урон причинен территориям только Азербайджана. Почему же миллиарды пойдут в Армению, которая, собственно, и выступала агрессором, из-за действий которой в прошлом разразилась и последняя война в Карабахе? Понятно, что Азербайджан всё равно справится, и без такой же суммы, какую получит Армения, но важнее тут справедливость. Потому что это проявление отношения к нашим странам. Почему же руководство Европы принимает подобные решения, а потом молчит, не дает себе труда публично объяснить эту свою позицию? Хотя в другие моменты голоса из Брюсселя слышны очень хорошо по всей Европе, частью которой они считают и Азербайджан. Каковы причины такого их неравномерного отношения к нашим странам?

На эти вопросы # ответил политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Страна, которая достойна применения к ней санкций, видите ли, получает почему-то огромную сумму непонятно для чего. Что она, восстанавливает территории свои? Возводит какие-то инфраструктурные объекты у себя? Главное, эта абсолютно необоснованная и ничем не подкрепленная акция Европейского Союза, конечно, открыто говорит о двойных подходах, о двойных стандартах.

И получается опять какой-то заколдованный круг. Европейский Союз, Европейская комиссия признают территориальную целостность Азербайджана. При посредничестве этих структур прошли на днях переговоры в Брюсселе. Они прошли в достаточно конструктивном формате. Азербайджан добился своих целей. Это еще один, в общем-то очень важный, ключевой шаг азербайджанской дипломатии.

Но если таким образом в Европе пытаются загладить какую-то вину перед Арменией, то это выглядит очень нелепо и очень дурно пахнет.

Мы сегодня проводим гигантскую, масштабную работу по восстановлению разрушенных городов и сел Азербайджана. Разрушенных именно Арменией, которой выделяется 2,6 миллиарда евро. И мы доведем всё это до конца, в этом никаких сомнений нет. И глава нашего государства совершенно справедливо и обоснованно сказал о том, что в конечном итоге не нужно нам давать деньги, просто ЕС мог бы выделить деньги тем же европейским компаниям, которые занимаются разминированием. Чтобы они пришли в Азербайджан и приступили к работе. Это будет хотя бы какая-то частичная компенсация того, что они должны были сделать.