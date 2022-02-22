Сегодня мир стоит перед риском начала самых масштабных боевых действий со времен Второй Мировой войны и это затронет каждого, в том числе и Азербайджан. Если составить последовательность событий последних 30 лет, то можно уверенно сказать, что все к этому шло.

Прямо сейчас перед нашими глазами передел мира переходит в фазу открытого противостояния. Договоренности Беловежской пущи канули в небытие и Россия определяет новые границы своего влияния. Именно так можно определить требование Путина, которое заключается в предоставлении гарантий того, что Украина не вступит в НАТО. Но это всего лишь повод для сохранения Украины в зоне своего влияния. Когда-то Спарте нужен был повод для нападения на Трою и этим поводом послужило похищение Елены Парисом — Троянским царевичем. На протяжении всей истории человечества сильные государства завоевывали слабых и ставили в зависимое положение, усиливая таким образом свое влияние. Также и сейчас, Россия предъявляет права на Украину и либо сейчас НАТО отступает, либо держит оборону любой ценой.

Давайте разберемся, почему же Россию не должно беспокоить расположение войск НАТО на территории Украины? Дело в том, что на данный момент силы НАТО находятся на территории прибалтийских стран, откуда до Москвы 963 километров, в то же время расстояние между Киевом и Москвой составляет 875 километров. Получается, Владимира Путина беспокоят какие-то 88 километров? Да и численность армии НАТО не такая, чтобы беспокоить страну, которая считает себя державой. До эскалации известных событий в Украине, в странах Прибалтики были по тысяче натовских солдат. Пускай в Киеве будет две тысячи солдат, неужели в России не будут спать из-за этого? Если вдуматься, то сегодня физическое присутствие вообще ничего не значит, ибо сейчас воюют беспилотниками, которых неважно откуда выпускать, главное — точно определить цель. Сейчас прямо со спутника определяют расположение и численность армии, так что уже даже разведку отправлять не надо. Военная промышленность, да и все человечество развивается такими темпами, что скоро будут воевать через космос. В таком случае местонахождение войск НАТО не имеет абсолютно никакого значения.

В данный момент идет передел сфер влияния, раздел рынков и мы станем очевидцами становления нового мирового порядка. Во время этих процессов могут появиться новые государства, а какие-то старые могут и вовсе перестать существовать. Выступление президента России полностью подтверждает эту статью. Обратите внимание, Владимир Путин начал свою речь с СССР и заявил, что Украины бы не было вовсе, если бы большевики не создавали ее на исторической территории России. То есть отождествляет СССР с нынешней Россией, хотя реальность совершенно другая. СССР больше нет, есть независимая Россия, независимая Украина, независимая Грузия, независимый Азербайджан и другие ныне независимые страны бывшего Советского Союза. Они вольны решать свою судьбу сами и поступать так, как считают нужным, иначе ни о какой независимости не может быть речи. А доводы, типа оборот Украины с Россией был больше чем с Европой, это аргументы в пользу слабого. Я сильно сомневаюсь, что любая страна рядом с Россией будет развиваться сильней, чем рядом с Западом, хотя бы потому, что сам Запад на другом уровне развития.

Это касается и соблюдения и защиты человеческих прав, предоставлении качественного образования, качественной медицины, достойной зарплаты, пенсий и социальной защиты. Это то, что отличает демократическую развитую страну от остальных и это то, что видят жители бывших советских стран по телевизору каждый день. А в постсоветских странах мы видим только богатеющих чиновников и простых людей, которые все беднеют. Именно поэтому жители самой России продолжают эмигрировать в Европу и Америку, а страны бывшего Советского Союза хотят вступить в Европейский Союз.

После речи президента России стало ясно, что наступают тяжелые времена, впереди неизвестность и более ни одна страна СНГ не почувствует себя в безопасности, пока не закончится очередной этап передела мира между Америкой, ЕС, Китаем и Россией. Сейчас нужно четко определить где мы в этой оси координат и куда мы идем, и придерживаться этого направления изо всех сил. Перед нами невиданные прежде вызовы и мы должны быть готовы к любой ситуации. Политическое руководство должно отчетливо понимать свою ответственность за будущее страны и одновременно делать конкретные шаги для решения социальных проблем населения во имя сохранения стабильности внутри страны. Только тяжелая последовательная работа приносит результат, который в нашем случае должен сделать нас сильнее как в экономическом, так и политическом плане. Наш долг оставить именно такую страну следующему поколению и им ничто не должно мешать здесь жить, творить и радоваться светлому будущему.

Ахмед Ширалиев специально для #