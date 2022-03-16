Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил КНР рассмотреть дополнительные пути сотрудничества «с учетом ситуации в регионе и санкций», сообщает БелТА.

«Я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял. В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран», — заявил белорусский лидер на встрече с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Беларуси Се Сяоюном.

Лукашенко подчеркнул, что развитие отношений с КНР является важнейшим приоритетом во внешней политике и экономике республики.

Тут конечно очевидно, что Батька весьма витиевато пытается умаслить Пекин, предвидя те тяжелые времена, которые уже скоро ждут Беларусь и Россию под гнетом глобальных санкций.

Но вот пойдет ли Китай навстречу таким пожеланиям?

14 марта стал худшим днем для акций китайских компаний, которые торгуются на бирже в Гонконге, с ноября 2008 года. Инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. В ответ на это советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. Он рассказал, что по данным Штатов, «КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина», однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего.

Советник Салливан сейчас встречается в Риме с представителями Китая, чтобы предостеречь Пекин. Он намерен предупредить китайских дипломатов о возможной международной изоляции, которая ожидает Китай, если он станет поддерживать агрессию Россию против Украины.

Официальные лица Соединенных Штатов и других стран дают понять КНР, что переход на сторону России будет иметь серьезные последствия для торговых потоков, развития новых технологий и может подвергнуть Китай вторичным санкциям.

Китайские компании, которые проигнорируют ограничения на экспорт в Россию, могут быть лишены доступа к американскому оборудованию и программному обеспечению, необходимому для производственного цикла, заявила в свою очередь министр торговли США Джина Раймондо.

Таким образом, похоже, для РФ и Беларуси может закрыться последнее «окно возможностей» в виде рынка Китая. Никому не хочется оказаться под мощными санкциями и потерять огромные рынки сбыта в Европе и США из-за тайной помощи не такому уж и экономически значимому агрессору в положении изгоя.

Своим видением возможного поведения Китая в складывающейся ситуации поделился с # Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Китай находится в сложном положении. Душой Пекин с Москвой. Это два родственных тоталитарных режима. Если посмотреть, что публикует китайская пресса, то вывод очевиден – ретрансляция нарративов кремлевской пропаганды: в Украине не российская агрессия, а кризис, Россия проводит спецоперацию, США финансировали биолаборатории в Украине, США накачивали Украину оружием, НАТО создало проблему безопасности для России и прочую чушь.

Но вот быть телом Пекину с Москвой не получается. Потому что китайская экономика — это часть глобальной экономики, как и американская, как европейская. Эти экономики тесно взаимосвязаны, причем с колоссальной выгодой для Китая. Потому что если посмотреть на торговый баланс КНР с США и ЕС, то Пекин имеет огромное положительное сальдо. Китай продает в США и Европу. К примеру, в 2020 году Китай продал в ЕС товаров на 384 млрд евро, а импортировал на 203 млрд евро. Таким образом, положительное сальдо для Китая составило 181 млрд евро. И если китайские компании попытаются сохранить статус-кво торговых отношений с Россией, нарушая западные санкции, то они рискуют попасть под каток этих самых санкций, поскольку в товарах китайского производства присутствуют либо западные комплектующие и патенты, либо они производятся по лицензии. Объем торговых отношений РФ с КНР пятикратно меньший, нежели между США и Китаем, да и еще с негативным сальдо для Пекина.

Агрессия России против Украины, угрозы Кремля странам Балтии, стремительная изоляция РФ вместе с сателлитным режимом минского колхозенфюрера очень существенно влияют на Китай. Вследствие санкций, закрывается стратегическое направление китайского экспорта в Европу – через Россию и Беларусь. Это существенный удар по глобальному китайскому проекту “Один пояс – один путь” (ОПОП). Поскольку для Пекина стабильность экономики имеет первостепенное значение, особенно, в контексте прошлогоднего обвала на рынке недвижимости, то Китай все более должен учитывать политику санкций ненавистного ему Запада и пытаться сдержать кремлевского фюрера. В Пекине сколько угодно могут пропагандистски утверждать, что “угрозы Вашингтона не заставят Китай плясать под дудку США”, тем не менее игнорировать американскую позицию КНР не сможет – себе дороже обойдется.

В ближайшее время, вероятно, Китай начнет переориентировать свою торговлю на другие маршруты ОПОП, в частности, через Центральную Азию – Иран – Турцию в Европу. Возможно, больше внимания получит ответвление через Каспий и Южный Кавказ, но у него весьма ограниченные логистические возможности и инфраструктурные ограничения.

Агрессия РФ против Украины существенно отразится на поставках зерновых в Китай. Подобно тому, как отсутствие поставок из Украины уже сейчас отражается на ряде стран – в Тунисе дефицит пшеницы, в Болгарии – дефицит растительного масла. И это только начало… Каждая пятая тонна украинской пшеницы идет на хлеб и хлебопродукты в странах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, 20% экспортируемой кукурузы используется для животноводства и птицеводства в Италии, Испании и Португалии. Продовольственная безопасность является одним из важнейших приоритетов для КНР. Наибольший импорт кукурузы, сои и пшеницы осуществлялся из Украины и России. Вследствие агрессии Кремля, поставки становятся невозможными. Украина не будет экспортировать, потому что вряд ли будут какие-либо излишки, а Россия не сможет из-за транспортного эмбарго.

Поэтому Пекин традиционно будет действовать весьма осторожно, надеясь пройти между Сциллой западных санкций и Харибдой путинского недовольства. Впрочем, на последнее Си абсолютно наплевать. А вот на отношения с США и ЕС – нет.