«У нас в Грузии говорят, что хороший сосед важнее хорошего родственника»

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Грузии Фатма Сарен Язган в программе Ираклия Таблиашвили «Контакт» рассказала о грузино-турецких отношениях, о фейковых новостях, об оккупации, о текущих событиях в регионе, в том числе о российско-турецком партнерстве, передает Грузия Online.

«В этом регионе у нас одна судьба, что произойдет с нами, будет и с вами, и наоборот. Наше партнерство развивается очень плодотворно. У нас имеются не только демаркированные сухопутные границы, мы также поддерживаем друг друга в транзитных проектах, региональном сотрудничестве. У нас друг с другом гармонизированы вопросы стабильности и безопасности в регионе. Когда у нас между собой возникают какие-либо проблемы, мы открыты. Когда существуют противоречивые интересы, у нас есть способы поговорить и достичь обоюдного консенсуса», — заявила посол.

Она сообщила, что когда только начала работать послом в Грузии, первый слух, который она услышала, касался Карсского договора. «Я заметила, что, когда на повестку дня выходит такая чушь и очевидная ложь, она исходит не из Грузии, а из-за ее пределов. Я попыталась разыскать веб-страницы. Могу с уверенностью сказать, что группы, которые этим руководят, находятся за пределами Грузии. Почему? Потому что отношения Грузии и Турции в Кавказском регионе являются остовом стабильности: если посмотреть на геостратегический ландшафт, увидишь, что он идет из Турции, а из Грузии идет в направлении Каспийского моря.

Они [авторы дезинформации — ред.] хотят вызвать сомнения. Но Карсское соглашение не прекратит действовать, мы не потребуем возвращения Батуми, мы не пошлем военные силы в Самцхе–Джавахети – это я могу сказать открыто. Мы хотим, чтобы люди подобные новости воспринимали критически. Это исходит извне, но находят почву внутри. Нам необходима устойчивость перед этими фальшивыми новостями, и это очень важно. Это не то, что можно игнорировать».

Посол отметила, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Разрешение конфликтов – это вопрос, в который вовлечены различные участники. Турция не подключена к процессу урегулирования конфликтов, который Грузия осуществляет с другими партнерами – с Евросоюзом, НАТО и ОБСЕ, но Турция полностью его поддерживает. Турция и Грузия согласны, что в регионе необходимы стабильность, диалог и прекращение оккупации. Конфликты, с которыми сталкивается Грузия, представляют собой серьезную угрозу безопасности».

Что касается непосредственного участия Грузии в союзе шести государств (3+3), который вновь встал на повестку дня после Второй Карабахской войны, и который неприемлем для Тбилиси из-за российского фактора, посол говорит, что Анкара не рассматривает давление на Тбилиси и отмечает, что инициатива в отношении союза Турции не принадлежит.

«Существует идея 3+3 сотрудничества по региональным вопросам. Это может быть сотрудничество, разрешение конфликтов, но, если Грузия заявляет, что участвовать в этой платформе ей неудобно, мы понимаем эти опасения. В наших отношениях нет параметров для воздействия на Грузию, чтобы принудить Грузию что-то сделать, и об этом четко было заявлено министром Залкалиани во время визита в Анкару, когда состоялся открытый разговор с нашим министром Чавушоглу. Думаю, что и вопрос даже не стоит, будет ли оказано давление на Грузию или нет. Но мы разделяем озабоченность, что в регионе мы должны дойти до ситуации, в которой будут решены проблемы безопасности и не будут заморожены конфликты. Поскольку они не заморожены – они оказывают влияние на жизнь людей».

Посол говорила и о поддержке Турцией вступления Грузии в НАТО. «В истории имеются определенные совпадения: в свое время Турция вступила в НАТО из-за Сталина – он хотел отобрать наши восточные территории, поэтому мы и вошли в НАТО, а вы знаете ценность Альянса – НАТО во время холодной войны очень хорошо служило своим целям. Если у Грузии имеется желание вступить в Альянс, мы, как хороший сосед и стратегический партнер, приветствуем и поддерживаем это».

Как отметила Фатма Язган, «мы должны управлять нашими отношениями таким образом, чтобы все страны в конце концов увидели бы, что замороженные конфликты — это не политика. Посмотрите, что происходит в Нагорном Карабахе – он 27 лет был оккупирован. Оккупант говорил, что «время работает в его пользу». Такой замороженный конфликт не может быть способом достижения стабильности, это является иллюзией».

Интересно, как в Грузии воспринимаются эти высказывания турецкого дипломата? И как в целом строятся взаимоотношения между двумя этими соседними странами, каждая из которых важна для Азербайджана?

На эти вопросы # ответил ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Посол Турции очень опытный дипломат и мудрый человек. Хорошо зная её лично, могу сказать, что она очень глубоко разбирается как во внутренней ситуации в Грузии, так и в геополитике всего региона.

И, конечно, да, с ней трудно не согласиться. С первого дня обретения независимости Грузией отношения между Турцией и нашей страной строились на прочном фундаменте понимания того факта, что мы соседи и поэтому очень нужны друг другу. У нас в Грузии говорят, что хороший сосед важнее хорошего родственника. Думаю, что в Турции есть аналогичное выражение. Когда Грузия была слаба в 90-е годы, именно Турция протянула ей руку помощи, и об этом забывать нельзя.

Да и сегодня Турция — единственная страна, с которой у Грузии делимитирована граница, а Грузия — единственный сосед Турции, с которой у Анкары нет и никогда не было проблем. Понятно, что мелкие вопросы постоянно возникают, в том числе и с подачи нашего северного соседа, который в рамках гибридной войны против Грузии всячески поддерживает туркофобские настроения в нашей стране. Но мы видим, что результата достичь им не удается, и не удастся. Хотя, конечно, надо быть начеку.