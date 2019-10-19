Джаз в ритме города: в Баку стартовал очередной большой фестиваль

Джаз заполонил исторический центр Баку – грандиозная церемония открытия BAKU JAZZ FESTIVAL собрала всех поклонников этой музыки на площади возле Девичьей Башни.

Концерт под открытым небом стал своеобразным подарком для всех бакинцев и гостей города, так как открытие фестиваля совпало с Днем Независимости Азербайджана.

«Баку всегда был городом джаза. Джаз – это свобода, и Азербайджан сегодня – свободная независимая страна, где есть демократия и свобода выбора. Я чувствую себя очень счастливым человеком в этой стране. Мой джаз сегодня живет в ритме моего города и это великолепно», — говорит «Зеркало» директор BAKU JAZZ FESTIVAL Лейла Эфендиева.

Кульминацией концерта стал 20-ти минутный перфоманс — видеомэппинг в стиле art & jazz, который был спроецирован на Девичью Башню.

Данный сюрприз был воспринят публикой с большим интересом.

Фестивальные события первого дня продолжились в Rotunda Jazz Club, где состоялся концерт Freedoms Trio. На сцену вышли музыканты из Норвегии, Бразилии и Мозамбика.

Гитарист и продюсер, лидер Freedoms Trio Стейнар Ааднеквам родом из Бергена, его называют самым знаменитым джазовым гитаристом нового поколения. В проекте вместе с ним участвуют басист и вокалист Рубем Фариас из Бразилии и певец, барабанщик Дидато Сикур из Мозамбика. Трио гастролирует по всему миру, в а 2018 году музыканты выпустили новый альбом под названием Freedoms Trio II, большая часть треков которого была впервые исполнена на бакинской сцене.

«Джазовый фестиваль – это праздник для всех бакинцев», — говорит известный певец Гасым Халилов. «Благодаря гениальному музыканту Вагифу Мустафазаде Баку превратился в город с джазовыми традициями. Сегодня в Азербайджане есть много достойных джазовых музыкантов, которые ничем не уступают мировым звездам», — заявил он в интервью корреспонденту #.

В этом году фестиваль продлится 10 дней. Насыщенная программа включает разнообразие жанров и направлений: авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, днями кино, конкурс молодых музыкантов и мн.др.

Все это пройдет в контексте фестивального девиза «More jazz, more intellect!».

Основные события развернутся на площадках Rotunda Jazz Club, Международного центра мугама, Театра музыкальной комедии и в Зале камерной и органной музыки.

Каждый день публику ждут полуночные джем-сессии (jam session). В отличие от прошлых лет, на сей раз вход на jam session для всех ценителей джаза свободный. Из Австрии вновь прибудет звукорежиссер экстра-класса, специализирующейся на записи джаз-концертов.