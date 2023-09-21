Яркими красками осени и джаза наполнится музыкальная ярмарка, которая будет организована Бакинским Джаз-Фестивалем в этом году, сообщает #.

Она пройдёт 6, 7 и 8 октября на бульваре и предоставит возможность как жителям города, так и ее гостям послушать вживую потрясающих музыкантов из Германии, Турции, Норвегии, Австрии, азербайджанских исполнителей.

На протяжении всего дня посетителям ярмарки будет доступна вкусная еда, 360-фото, арт-часть, танцы под музыку DJ GRAF.

Известная фанк-группа Jazzanova вместе и DJ Amir (США) также выступят 7 октября.

Далее Баку Джаз-Фестиваль перейдёт в концертные залы. С 9 по 15 октября музыканты из 15 стран, в числе которых обладатели и номинанты на премию Гремми, американский джаз-енд-реп исполнитель Тео Крокер, исполнитель джаза на арфе Эдмар Кастанеда и Грегори Марет, выступят со своими специальными программами.

14 октября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт бразильского вокалиста Марио Бакуна.

В программу Баку Джаз-Фестиваля 2023 также входит ежегодный Международный конкурс молодых исполнителей джаза I AM JAZZMAN!, такие мероприятия как «Jazz & Vinyl» с Фуадом Ахундовым, встречи с обладателями Гремми, выставка художника Эльдара Гурбанова «Jazz Colors», дегустация вин Абрау Дюрсо.

В этом году Баку Джаз-Фестиваль проводится уже в 18 раз. Фестиваль был основан выдающимся джазовым музыкантом, Заслуженным артистом Азербайджана Раином Султановым в 2005 году.

Баку Джаз-Фестиваль 2023 организован благодаря спонсорской поддержке Pasha Holding, Министерства Культуры Азербайджана, Министерства Молодежи и Спорта, Приморского Бульвара, ABB, Turkish airlines, Holcim, ADA, Goethe Institut, Institute Francians, посольств США, Бразилии, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Норвегии, партнёрства с Risk, Abrau Durso, Kurban Said, ArtiShok, Alfaparf, Vinyl Baku, Mədəniyyət TV, JazzDunyasi.