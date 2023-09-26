В Баку стартовал VII Международный фестиваль документального кино «DokuBaku», сообщает «Зеркало».

Событие проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль «DokuBaku» проводится ежегодно с 2017 года при финансовой поддержке Министерства культуры на протяжении последних двух лет.

Тема VII фестиваля – «Космодарвинизм: Эра Водолея».

Программа фестиваля состоит из 43 шоу. В этот период будет показано более 60 фильмов в пяти номинациях: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «ДокуДарвин», «Без основного конкурса», «Вне конкурса» и «DokuKids — фильмы для детей».

Победителей в каждой номинации определит международное жюри, состоящее из 20 экспертов, в число которых входят такие известные мастера жанра, как Франсуа Скаллиер, Ник Войт, Майкл Граверсен, Андреа Цулкова, Эмиль Наджафов и Фуад Шабанов. Награды фестиваля будут вручены кинематографистам, занявшим первые места в каждой категории.

В этом году, помимо существующих наград «iHuman», «iCyborg», «NewEye», будет вручена новая награда «CosmoHuman».

Стоит отметить, что число партнеров фестиваля увеличивается с каждым годом. В фестивале, проходящем в этом году в Баку, принимают участие представитель Международного кинофестиваля в Салониках Янис Палавос и разработчик программы Лиссабонского фестиваля документального кино Джастин Джекл.