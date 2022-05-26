В Баку стартовал фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, мероприятие продлится четыре дня.

Мероприятие ежегодно проводится с 2018 года. Мероприятие «Teknofest Азербайджан» проходит в Baku Crystal Hall и на территории Бакинского приморского бульвара. Организаторами фестиваля являются Фонд Турецкой технологической команды (Т3), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерство промышленности и технологий Турции.

В рамках «Teknofest Азербайджан» пройдут технологические конкурсы в 8 номинациях, хакатон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

В выставочной части мероприятия будут представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми людьми, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.

Развлекательная программа фестиваля включает образцовые пилотажные полеты ВВС Азербайджана, а также турецких пилотажных групп Turkish Stars и Solo Turk, выступления деятелей искусства на большой сцене, вертикальная аэродинамическая труба, водные аттракционы, авиасимуляторы, роботы и др.