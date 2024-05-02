Одно из самых ярких событий модной индустрии Azerbaijan Fashion Week представил имиджевый видеоролик.

В съемках клипа приняла участие эстрадная певица Рилая Гусейнзаде, которая объявлена официальным лицом 16-го весенне-летнего сезона AFW, сообщает #.

Во время съемок на певице была представлена одежда из коллекции местного бренда Natavan Gallery, которая отражает лучшие традиции восточной культуры и азербайджанского национального искусства. В создании образа Рилаи Гусейнзаде также принимала участие визажист Венера Ибрагимова.

Особое внимание привлекает место проведения съемок видеоролика – Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг».

Как отмечает генеральный директор AFW Ниджат Бахшалиев, данная локация наиболее четко и ярко демонстрирует основные темы 16-го сезона недели моды — “пламя», «огнепоклонство», история зороастризма, а также главный лозунг мероприятия в текущем году «Огонь. Жизнь. Возрождение».

По словам Ниджата Бахшалиева, обращение к данной стихии не случайное. Ведь «огонь» является одним из главных символов Азербайджана.

«В древние времена на азербайджанской земле горели тысячи костров. «Священный» огонь горел как в величественных храмах, так и в святынях простых людей. Благодаря этим древним огням Азербайджан получил свое название «Земля огней». С момента своего создания наша некоммерческая организация старается шагать в ногу с тенденциями современной эпохи, но при этом не забывать о нашей истории, традициях и обычаях.

В том числе, это связано с тем, что наши мероприятия посещают десятки зарубежных дизайнеров, зрителей, журналистов, и т.д. Наш долг передать им богатое историческое и культурное наследие нашей страны»- дополнил генеральный директор AFW.

В создании и съемках имиджевого ролика приняли участие фотограф Микаил Гулиев (@mikailphoto), Фарах Тагизаде (guliyeva @guliyevafilms) и Фарида Али (@freedainlove).

Отметим, что 16-й сезон Азербайджанской недели моды пройдет в Баку 16 и 17 мая. Помимо местных мастеров, в мероприятии примут участие ряд зарубежных гостей, дизайнеров, журналистов, блоггеров и «байеров» из Центральной Азии, Ближнего Востока, бывшего СНГ и других стран.