В мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший собой начало проведения подобных мероприятий в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране. За годы своего существования Неделя моды AzerbaijanFashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана и стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто осуществляет активную деятельность в сфере моды.

Проект ориентирован на вопросы позиционирования и продвижения национальных брендов, представляет собой платформу, объединяющую для сотрудничества модельеров, байеров, представителей местных и зарубежных СМИ, а также всех профессионалов этой сфере .

В этом году Неделя моды Азербайджана будет организована при поддержке Министерства культуры в рамках «Творческой недели» (“YaradıcıHəftə”), кот орая проводится в Баку с 29 ноября по 3 декабря, сообщает #.

Этот масштабный проект позволит привлечь зарубежных коллег к совместному сотрудничеству для популяризац ии национальных и региональных брендов, товаров и услуг, даст толчок развитию модного сектора и усовершенствованию инструментов решения существующих проблем в сфере моды, дизайна и культуры в целом.

Принимая во внимание стремительные перемены в мире моды, в рамках Азербайджанской недели моды пройдет презентация конкурса «Azerbaijan Fashion Forward» и мастер-класс известного модельера Орхана Султана для молодых модельеров, обучающихся в высших учебных заведениях и школах моды, действующих в Азербайджане.

Мероприятие состоится 2 декабря в 12:00 в образовательно-инкубационном центре «Креативный Хаб».

Завершится Неделя моды 15-м юбилейным модным показом, который пройдет в отеле The Ritz-Carlton 3 декабря в 19:00.

Свои коллекции на подиуме представят не только дизайнеры из Азербайджана, а также дизайнеры из дружественных стран ближнего зарубежья — России, Грузии, Узбекистана, Туркменис тана, Казахстана и Кыргызстана.

Являясь одним из важнейших модных событий в Азербайджане, Неделя моды соберет талантливых дизай неров и будет способствовать дальнейшему развитию этой отрасли в Азербайджане.