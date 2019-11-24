Два диплома одновременно

Получение двойных дипломов практикуется во многих странах мира. Для Азербайджана этот формат пока в новинку, но вскоре он должен получить широкое распространение. В рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года» утверждены правила финансирования реализации программ двойных дипломов. Организация и реализация программ двойных дипломов будет осуществляться за счет Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ), международных организаций (фондов), иностранных и местных юридических и физических лиц в случаях и порядке, определенных данными правилами.

Вопросы финансирования, организации и реализации программ двойного диплома будут управляться Группой управления государственной программой, созданной при министерстве образования Азербайджана, сообщает Trend.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что давно говорил о необходимости обучения перспективных студентов за границей, в том числе, за счет Госнефтефонда.

«25% его средств предназначены для будущих поколений. Но такое обучение имеет смысл только в том случае, если отучившихся будут на Родине ждать рабочие места. Из тех, кто вернулись после учебы из-за границы, далеко не все смогли найти для себя подходящую работу. Частично это связано с тем, что некоторых отправляют учиться по знакомству и родственным связям, а не знаниям, частично потому что смена поколений на местах происходит медленно, хотя сейчас все больше приоритет отдается молодым кадрам»,-считает он.

В отправке на учебу за кордон, по словам эксперта, должно быть заинтересовано не только правительство, но и частные предприниматели, таким образом готовящие себе нужных специалистов.

«Я считаю правильным, когда студенты учатся в других странах не с первого курса, так как в противном случае их мировоззрение и психологические установки нередко меняются под влиянием жизни в другом государстве. Они,- говорит Н.Агаев,- должны осознавать, что являются, прежде всего, гражданами Азербайджана, которые призваны отучиться и вернуться, чтобы развивать разные сферы страны».

По его словам, не все азербайджанские дипломы о высшем образовании котируются и признаются за рубежом, а благодаря двойным дипломам эту проблему удастся решить.

Будет ли польза от двойных дипломов, зависит от поставленных задач, считает учредитель университета «Хазар», профессор Гамлет Исаханлы.

«Если наши вузы наладят сотрудничество с ведущими вузами других стран, то польза, безусловно, будет. Если же речь о совсем не примечательных зарубежных учебных заведениях, с которыми заключат договора только чтобы привлечь студентов, то это не даст никаких результатов»,– сказал он #.

Заключение двусторонних договоров, по его словам, еще не значит, что программа обязательно будет успешной. Тут многое зависит от желания студентов учиться. А вуз должен быть готов как послать за границу своих студентов, так и принять иностранных.

В рамках договора с партнерским университетом, как отметил Г.Исаханлы, учебный план подгоняется под единые стандарты, и вузы обязуются вести преподавание на высоком уровне.

«Например, наш вуз сотрудничает с одним из ведущих вузов Португалии, с которым заключен договор в области бакалавриата по обучению компьютерным наукам. Это очень важная дисциплина, по которой в Азербайджане не хватает специалистов. Мы,- говорит профессор,- также приглашаем по этой дисциплине преподавателей из-за рубежа, стараясь дать студентам лучшие знания. Кстати, по этой специальности у нас учатся только талантливые студенты, набравшие при поступлении 600-700 баллов».

Еще один договор по двойным дипломам «Хазар» заключил с китайским университетом аграрных наук. Сотрудничество происходит в области докторантуры по таким дисциплинам, как биология и аграрная наука. По программе двойных дипломов обучение в докторантуре длится 4 года — 2 в Китае, 2 в Азербайджане. Причем китайская сторона взяла на себя расходы, связанные с обучением в этой стране. Третий контракт с Египетско-Китайским университетом в области нефтяной инженерии. Студенты из Египта будут обучаться в нашей стране часть срока обучения, так как в Азербайджане данная сфера хорошо развита.

Сейчас, как говорит Г.Исаханлы, ведутся переговоры с одним из ведущих турецких вузов, так как многие студенты хотели бы учиться в Турции.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов отмечает, что двойные дипломы символизируют интеграцию отечественного образования в международную образовательную систему. Пока такое практикуется только в некоторых местных вузах, но число подобных учебных заведений будет расти.

«Это можно только приветствовать, ведь двойные дипломы открывают для студентов больше возможностей для трудоустройства. Получившие такое образование будут активно развивать нашу науку, образование, экономику, культуру. Благодаря данной программе рейтинги отечественных вузов будут расти. Но быстрых результатов ждать не стоит, на это нужно время»,-резюмировал эксперт.